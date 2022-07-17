決戰六都 民進黨坐2搶4 國民黨拚過半

民進黨17日召開全國黨代表大會，黨主席蔡英文（中）帶領被提名的縣市長參選人高呼「凍蒜」，並舉起大拇指比讚。（記者許正宏／攝影）

民進黨 全代會昨天登場，18位已提名的縣市首長參選人上台營造勝選團結氣勢。民進黨人士表示，目前六都呈現「坐二望三搶四」局面，非六都的16個縣市中，也以拿下至少一半為目標。

國民黨 將在8月28日於桃園巨蛋舉行全代會，為年底選戰造勢。據了解，全代會主軸除了要「給人民過好生活」外，更將以國民黨主席朱立倫去年參選黨主席的承諾為目標，「六都過半，共16六席縣市長」。

民眾黨評估，黨內看好度依序是台北市長參選人黃珊珊、新竹市長參選人高虹安和桃園市長參選人賴香伶，北台灣的選情將會連動，三名參選人各擅勝場，加上民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，恐會擴及全台，在藍綠都有弱點下，民眾黨選將出線機率愈來愈高。

民進黨人士表示，評估年底席次，應將六都與非六都分開來看。六都部分，台北市與桃園市為重中之重，目標是兩都全拿，加上選情穩定的高雄市、台南市，整體評估會以贏下四都為均標；台中市與新北市則是相對劣勢選區，但也不無翻盤機會，整體為「坐二望三搶四」局面。

民進黨人士說，非六都的16個縣市中，目前有基隆市、屏東縣、嘉義縣與新竹市四個執政縣市，除了穩定守成外，評估年底較有機會攻下的縣市為宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市與澎湖縣，其餘則為相對劣勢選區；整體而言，應以拿下至少一半的非六都縣市為目標。

雖然朱立倫去年喊出「六都過半，目標十六席」，不過，國民黨秘書長黃健庭表示，選情評估滾動式進行中，目前尚未自估整體席次，但會全力以赴，有信心讓國民黨席次最大化。

國民黨文傳會副主委林家興表示，2022目標是六都過半，總席次16席；黨中央已與各縣市建立聯繫窗口，即時傳遞並掌握攻防資訊。

國民黨人士評估，有望拿回桃園市、台北市、基隆市，因此將以「決戰北台灣」帶動各地選情；並以讓人民過更好的生活為主軸，持續監督疫情、缺電和民進黨地方「失」政，提出讓民眾有感、民眾關心的議題，也會繼續追蹤論文案。

民眾黨選戰幹部評估，台北市是最有機會拿下的城市，黃珊珊持續以無黨籍參選絕對正確；國民黨立委蔣萬安本就討不到便宜，加上此次民進黨台北市長參選人陳時中 被定調「落跑部長」，堅守崗位的黃珊珊在防疫議題上相較加分。

民眾黨人士說，高虹安是第二個看好的參選人，從民進黨新竹參選人沈慧虹主攻高虹安就可知綠營危機感；至於賴香伶雖然民調落後甚多，但在林智堅論文門延燒下，看好度持續上升。