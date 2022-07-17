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卡舒吉美籍前律師遭阿聯逮捕 峰會前美已知情

人夫為哥吉拉鬧離婚 網友力挺「動別人模型不可饒恕」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻沒經過老公同意，就將對方珍藏的哥吉拉公仔送人，氣得老公提出離婚。示意圖。(美聯社資料照)
一名人妻沒經過老公同意，就將對方珍藏的哥吉拉公仔送人，氣得老公提出離婚。示意圖。(美聯社資料照)

一名人妻在臉書「匿名公社」的發文，近日成為社群熱門話題。她表示自己沒經過老公同意，自作主張將其收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，面對老公的憤怒，她還發文討拍稱「為了一個模型那麼幼稚」，引發社群熱議，許多網友一面倒認為人妻不應該亂碰他人物品。後來，該名人妻哭訴老公離家出走，連老公哥們「阿貴」也不回她訊息，引發許多網友高度關注，紛紛「敲碗」該起事件後續。

這名網友發文表示，自己的老公一直都有在收藏公仔，近日親戚有小朋友到家裡玩，看到哥吉拉公仔非常喜歡，於是自己的媽媽一直說送給對方，她就將哥吉拉公仔送人了。老公得知後相當憤怒，崩潰地說這隻哥吉拉公仔很難買，是他從日本帶回的珍藏，便拂袖而去，返家後還買了一堆公仔，讓人妻原地氣炸，並發文說「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣」。

結果發文沒討拍成功，反而引來大批網友撻伐，質疑該名人妻不尊重老公，未經同意亂便碰別人物品，「拿不是自己的東西送人真的超沒有禮貌完全不尊重對方，不是自己的怎麼會有臉送，就算是爸媽也不行」、「覺得除了不尊重也沒有在乎對方，喜歡模型這件事應該本來就知道吧」。最終夫妻兩人不歡而散，人妻後來也曬出數張對話紀錄表示，老公離家出走想離婚，還說要找律師談一談財產要怎麼分配，讓她嚇傻，急著傳訊息道歉。

從人妻的對話紀錄來看，她的老公似乎和哥們「阿貴」一起消失無蹤，連「阿貴」也不回她的訊息，「阿貴老婆說你跟阿貴出去了，是真的嗎？可以回家了嗎？我很擔心你」，同時也透露「阿貴」有特地到家裡鎖住模型房間，「阿貴今天來的時候有把模型那間房間上鎖，鑰匙他帶走了嗎？沒事我只是問問，我不會動模型，你真的可以放心」。

有網友看到阿貴這舉動也紛紛大讚，「富貴要人幫，生氣找阿貴」、「阿貴人真好，收留人夫好多天了...」、「阿貴是最佳支持者」、「沒有阿貴的台詞，但卻扮演著重要角色」。連台大教授葉丙成都幽默地說，「每個人在人生最氣、最苦、最悶的時候，都需要有一位阿貴」。

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