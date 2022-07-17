柯文哲IG小編誤傳自家出遊照 北市府上回出錯是色情片連結

四叉貓在臉書重提2020年台北運動吧臉書粉專疑似遭駭客盜用事件，並附上一張打馬賽克的照片，引起底下上百網友好奇留言。圖／引用自四叉貓臉書

台北市長柯文哲 IG帳號因小編忘記切換使用者，誤傳自己全家出遊照，引發網友熱議，網友四叉貓則在臉書 貼文酸爆，「聽說柯文哲官方ＩＧ被誤傳照片，你們怎麼會對這種事大驚小怪？北市府的官方粉專又不是第一次誤傳，而且這次還沒有上次精彩....」

柯文哲IG今天出現一篇貼文，內容寫下「好久沒出門走走，託女兒的福，一家三口加小表姊一起迎風、踏浪，難得放鬆了」，並祝福寶貝女兒5歲生日快樂，但照片沒有柯文哲，卻是北市府發言人陳智菡一家三口出遊照，引發網友熱議，儘管貼文不久火速撤掉，但已經被許多網友截圖。

四叉貓更在臉書重提2020年台北運動吧臉書粉專疑似遭駭客 盜用事件，並附上一張打馬賽克的照片，引起底下上百網友好奇留言，有網友說，帳號混亂事件再加一；還有網友說「你這個馬賽克讓畫面更加毋湯了....」；還有網友酸出包「一年發一次嗎～」；還有網友說，打馬賽克應該是柯文哲那張嘴。

至於四叉貓臉書提到的市府官方粉專「誤傳」照片，是指2020年「台北運動吧」臉書粉絲專頁事件，此粉專在2020年2月7日深夜時，連續被貼出多則色情影片連結，還附有露骨圖片。台北市體育局當時回應，該事件是因遭駭客盜用帳號，並火速關閉粉專。