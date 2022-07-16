我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

台新增2萬5251例確診、72死 只有新北市破4000例

記者許政榆、沈能元／台北16日電
台灣新增2萬5296例新冠肺炎確定病例，分別為2萬5251例本土個案及45例境外移入。（圖：指揮中心提供）
台灣新增2萬5296例新冠肺炎確定病例，分別為2萬5251例本土個案及45例境外移入。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增2萬5296例COVID-19確定病例，分別為2萬5251例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增72例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬5251例本土病例，為1萬1553例男性、1萬3684例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4350例)，台中市(3217例)，高雄市(2662例)，桃園市(2661例)，台北市(2358例)，台南市(1906例)，彰化縣(1249例)，屏東縣(893例)，苗栗縣(711例)，雲林縣(708例)，新竹縣(658例)，宜蘭縣(627例)，嘉義縣(508例)，新竹市(499例)，南投縣(453例)，花蓮縣(425例)，基隆市(400例)，嘉義市(317例)，臺東縣(300例)，金門縣(168例)，澎湖縣(157例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增72例本土病例死亡個案，為42例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、65例具慢性病史、52例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月6日至7月13日，死亡日期介於5月10日至7月13日。

指揮中心說，今日新增45例境外移入個案中，為31例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(6例)，越南(2例)，印度、新加坡及澳大利亞(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至7月14日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1418萬7307例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含994萬192例排除)，其中424萬466例確診，分別為1萬6190例境外移入、422萬4222例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8103例COVID-19死亡病例，其中8088例本土，個案居住縣市分布為新北市1855例、台北市976例、台中市781例、高雄市737例、桃園市618例、台南市590例、彰化縣457例、屏東縣333例、雲林縣233例、南投縣223例、基隆市193例、宜蘭縣165例、苗栗縣164例、嘉義縣159例、花蓮縣139例、嘉義市129例、新竹縣128例、台東縣106例、新竹市78例、澎湖縣13例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

疫苗 新加坡 越南

上一則

國務機要費案 吳淑珍洗錢「毫無悔意」 至今否認罪行

下一則

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

延伸閱讀

台首見BA.5社區感染 疑家庭群聚 20多歲女性一家人無出國史

台首見BA.5社區感染 疑家庭群聚 20多歲女性一家人無出國史

指揮中心列恩恩案3疑點 陳時中挨批下台前「打侯」

指揮中心列恩恩案3疑點 陳時中挨批下台前「打侯」
莊人祥：疫情維持10~15%降幅 柯文哲：出問題估40天後

莊人祥：疫情維持10~15%降幅 柯文哲：出問題估40天後
台新增本土2.9萬確診 莊人祥：預期本周都在3萬以下

台新增本土2.9萬確診 莊人祥：預期本周都在3萬以下

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠