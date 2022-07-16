台新增2萬5251例確診、72死 只有新北市破4000例

台灣新增2萬5296例新冠肺炎確定病例，分別為2萬5251例本土個案及45例境外移入。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增2萬5296例COVID-19確定病例，分別為2萬5251例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增72例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬5251例本土病例，為1萬1553例男性、1萬3684例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4350例)，台中市(3217例)，高雄市(2662例)，桃園市(2661例)，台北市(2358例)，台南市(1906例)，彰化縣(1249例)，屏東縣(893例)，苗栗縣(711例)，雲林縣(708例)，新竹縣(658例)，宜蘭縣(627例)，嘉義縣(508例)，新竹市(499例)，南投縣(453例)，花蓮縣(425例)，基隆市(400例)，嘉義市(317例)，臺東縣(300例)，金門縣(168例)，澎湖縣(157例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增72例本土病例死亡個案，為42例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、65例具慢性病史、52例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今年5月6日至7月13日，死亡日期介於5月10日至7月13日。

指揮中心說，今日新增45例境外移入個案中，為31例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(6例)，越南 (2例)，印度、新加坡 及澳大利亞(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至7月14日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1418萬7307例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含994萬192例排除)，其中424萬466例確診，分別為1萬6190例境外移入、422萬4222例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8103例COVID-19死亡病例，其中8088例本土，個案居住縣市分布為新北市1855例、台北市976例、台中市781例、高雄市737例、桃園市618例、台南市590例、彰化縣457例、屏東縣333例、雲林縣233例、南投縣223例、基隆市193例、宜蘭縣165例、苗栗縣164例、嘉義縣159例、花蓮縣139例、嘉義市129例、新竹縣128例、台東縣106例、新竹市78例、澎湖縣13例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。