台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

南投康建生技公司昨晚發生四死行刑式槍擊 命案，李姓嫌犯於台灣時間15日下午在台中被逮時，行為舉止甚感驕傲，還露出一絲微笑，高喊「我是為了復仇殺人」。中山醫學 大學附設醫院法醫科主任高大成認為，當年桃園縣長劉邦友血案也是多人遭行刑式槍擊，這次南投血案凶嫌如法炮製，是模仿犯；高大成晚間更在自己臉書 發文，強調人證、物證確鑿，「就應該馬上執行死刑」，以儆效尤。

高大成在接受記者採訪時表示，李嫌為康建生技前員工，當時工作地工務所，地處偏僻且幅員遼闊，「這就是模仿犯」，看得出凶嫌刻意模仿桃園劉邦友血案，該案迄今未破。現在監視器發達，推測凶嫌很快落網。一旦逮捕到兇手，應該速審速判在半年內就槍決，以免後續還有人再模仿，作為警惕。

高大成表示，透過監視器捕捉到的歹徒身影，對方刻意帶面罩，連脖子都遮蓋住，研判歹徒除了不想讓人看到他的面貌，隱藏年紀。從嫌犯略微駝背、明顯有「烏龜脖」，是老人移動時想要動但通常都是頭先動，加上臉頰肉下垂，判斷兇手約在55歲到60歲。

高大成說，當初劉邦友血案也是多人遭行刑式槍擊，而這次南投血案也是兇手朝五人頭部開槍。高大城分析，這次的兇嫌不是職業殺手，但有經過訓練。

高大成晚間在臉書發文提到，看兇手被逮捕時的舉止還很驕傲呢，到底社會出現什麼問題？台灣一般民眾是禁止擁槍的，但兇嫌擁3槍丶近200顆子彈，滅音器丶手銬等；被逮捕時，還想來個此地無銀三百兩，強調他是為了報仇，智商低到令人咋舌！

高大成貼文還寫道，「小生認為人證丶物證確鑿，就應該馬上執行死刑，以警惕作用，不然劉邦友血案不破，就來了個模仿犯，真的此風不可長，死刑吧！」