謝長廷遭控未陪賴清德赴安倍家祭 台外交部斥不實

台副總統賴清德赴日參加日本前首相安倍晉三葬禮，駐日代表謝長廷一路陪同，圖為11日傍晚謝長廷陪賴清德至增上寺為安倍上香。圖／日本讀者提供

媒體報導台灣前國策顧問金美齡抨擊駐日代表謝長廷未陪同副總統賴清德 出席日本 前首相安倍 晉三家祭，台外交部今天表示不會對個人意見發表評論，但強調相關報導並不確實，亦未善盡查證責任。

TVBS報導指出，金美齡爆料，如果不是她在增上寺門口巧遇賴清德，賴清德可能沒人可以帶入場，她不滿謝長廷竟然缺席，且理由是另有重要約會，她質疑當下到底還有什麼約會比這更重要。

台外交部晚間發布新聞稿表示，賴清德赴日本悼唁安倍晉三一事，外交部日前已作充分說明，並沒有進一步說明，也不會對個人意見發表評論。相關報導並不確實，亦未善盡查證責任。

日本前首相安倍晉三遇刺離世，前國策顧問金美齡（右）日前陪同副總統賴清德（左）出席，金美齡不滿駐日代表謝長廷竟缺席。（Getty Images） 須冠達

記者丘采薇／台北報導

台副總統賴清德受邀參加日本前首相安倍晉三家祭，當天也出席的前國策顧問金美齡卻批評駐日代表謝長廷沒有陪同，台日政壇一片錯愕。涉外人士指出，安倍家祭只有受邀者能參加，由於是賴清德受邀參加家祭，並非謝長廷受邀，因此謝長廷才沒有出現在現場，金美齡的批評不符事實。

涉外人士指出，賴清德此行受謝長廷非常多幫助，賴清德總共只有三個行程，包括11日到東京後前往安倍家致意，11日下午到東京增上寺為安倍上香及12日參加安倍家祭，除了家祭之外，謝長廷全程陪同，而賴的行程空檔也都待在駐日代表處。

涉外人士指出，賴清德11日到東京之後，由謝長廷親自接機，隨後一起前往安倍家致意，回到駐日代表處稍微休息後，再去增上寺為安倍上香，謝長廷一路陪同，最後送賴回到飯店，兩人一起在飯店吃晚餐。隔天一早，賴清德先到駐日代表處與謝長廷談話並準備參加安倍家祭，隨後由受邀的賴前往家祭。

對於金美齡稱在安倍家祭時，沒有人去接賴清德，還說是自己帶賴清德進去。涉外人士說，這個說法完全不正確，賴清德因為受安倍家邀請才前往日本，也獲日本政府破例核發簽證，並依約參加家祭。安倍家祭定位為「親族家屬」才能入場，場內只有受邀者才能參加，除了親友，還有日本內閣成員及親近議員，當時入場規定非常嚴格，因此賴隻身入場，連隨行維安及幕僚都只能在外等候。

涉外人士說，賴清德進入增上寺現場是搭乘安倍家安排的專車，隨後下車才在會場門口遇到金美齡，兩人只是巧遇，賴清德進場由安倍親友陪同，安倍親友因為懂中文也順便擔任賴的翻譯，賴入場並非由金美齡陪同，兩人只是巧遇後聊了幾句。