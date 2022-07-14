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分析／南投4死行刑槍決命案 歹徒冷靜堅決近年少見

記者黃寅／台中報導
歹徒逃離時，頭戴帽子、頭部面容都還包裹住。記者黑中亮／翻攝
歹徒逃離時，頭戴帽子、頭部面容都還包裹住。記者黑中亮／翻攝

南投縣草屯鎮發生駭人聽聞的槍殺案，康建生物科技公司負責人賴姓負責人在內的5人4死1重傷。從現有的跡證看來，犯案歹徒極為冷靜，注意細節，並且能在先殺兩人之後，還能從容的進到公司找到賴姓負責人等3人開槍，一口氣連殺5人的意志堅決，堪稱近年少見。

據警方研判，第一現場是在生物科技公司外300公尺的農資室，如果賴姓負責人才是歹徒犯案的目標，歹徒何須刻意先到農資室殺了賴的弟弟和劉姓課長。而且，還是將兩人都上了銬。

一般而言，歹徒犯案在殺了兩人之後，多已急著脫離現場，心情應該是緊張且慌忙的。但這名歹徒可以再回到公司，先把其他員工隔離後，找到賴姓負責人再予擊殺，連帶也把賴的女兒和張姓女主任殺了。

按理，歹徒已經蒙了臉，所謂冤有頭、債有主，若是針對賴姓負責人而來，何以連賴的弟弟、劉姓課長、賴的女兒和張姓女主任都一併殺了，難道他和賴公司裡其他人熟識，或雙方之間有談話，害怕談話內容洩露會曝露了身分？

再看看歹徒的犯案方式，他持有手銬，能獨力在農資室裡先把兩人銬住再殺，且據公司人員說曾看到所持是兩把槍、槍擊時都針對頭部；被拍到的身影是離去時頭部面容都還包裹住，顯然是有計畫犯案，而且以其行凶時的冷靜，絕非一般泛泛之輩所能為之。

歹徒犯案報復的心態明顯，若非牽涉極大的糾紛且心有不甘，不可能以此方式為之，而且還能事前籌畫，甚至替槍枝裝了滅音器，都顯示此案做足了準備，對警方破案也是極大的考驗。

槍擊

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