爭論解放機擾台定義？柯文哲：我當總統飛機也會過中線

台北市長柯文哲(左)下午赴議會進行任內最後一次施政報告，針對北市預定8月初舉辦雙城論壇，遭議員梁文傑質疑。圖／取自議會網站

台北市長柯文哲 下午赴議會進行任內最後一次施政報告，針對北市預定8月初舉辦雙城論壇，議員梁文傑質疑，市議會通過預算 時曾下但書，若中國軍機、軍艦持續擾台不得動支這筆預算，也獲藍營同意。但柯文哲表示，擾台定義沒有寫清楚，且已向陸委會請示，陸委會說不要辦就不辦，「請他們來定義什麼叫擾台」。

柯文哲，還好他凡事都去請示陸委會，他的態度是兩岸關係很淡，但還是要交流，否則出事很麻煩。不過梁文傑說，預算是協商的決議，共機擾台，預算就不得動支，客觀事實是7月到現在已經8次，還越過海峽中線，預算在協商時連副市長黃珊珊也同意這個但書，除非兩岸氣氛佳，中國軍機沒有持續擾台，可以辦沒問題，但狀況不是這樣啊？議會決議要尊重。

梁文傑追問柯文哲，是否堅持要辦雙城論壇？柯文哲說，擾台定義沒有寫清楚，叫陸委會出來認定，陸委會說不要辦就不辦，請他們來定義什麼叫擾台。

梁文傑說，如果要反悔、自己要負責，如果要辦，可以用二備金，還有3.6億，不然就是自己去募款，只有139萬，不算多。

柯文哲仍強調不然就講清楚擾台定義是什麼，對他來講，有問題請陸委會出來說明，「你以為我喜歡辦哦」、「台北市政府有上級長官」他都請示「長官」很聽話，柯還酸說他都擁護中央政府，實際執政者不能隨著意識形態來處理。

梁文傑說，共機擾台不辦雙城論壇，這也是國民黨 的主張，包括市長參選人蔣萬安自己也說了擾台就不辦；但柯文哲愈說愈強硬，他說，尊重議會，但這是他的行政權，擾台定義要講清楚，不然他用行政權處理。梁文傑追問，共機穿過海峽中線不叫擾台？未來當總統也是？柯文哲說，「我也鼓勵我們飛機穿過中線」，放心好了「我當總統飛機也會飛過中線」。