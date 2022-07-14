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台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

南投槍擊案賴敏男中彈 多項專利被稱「牛樟芝之父」

中央社記者吳哲豪南投14日電
南投有生技公司今晚發生槍擊命案，傷者被送醫急救。記者劉柏均／攝影 游振昇
南投有生技公司今晚發生槍擊命案，傷者被送醫急救。記者劉柏均／攝影 游振昇

台灣南投康建生物科技公司發生槍擊案造成四死，負責人賴敏男也中彈送醫急救；賴敏男是台灣著名菇蕈類專家，因研發多項與牛樟芝萃取相關的技術專利，被稱為牛樟芝之父。

南投康建生物科技公司今天傍晚發生槍擊案，造成四死一傷，四名死者為康建公司負責人賴敏男的弟弟、女兒以及2名員工，賴敏男也疑似和槍手起衝突遭開槍中彈，傷勢嚴重，被送往台中榮民總醫院急救。

賴敏男是台灣大學農業化學博士，是台灣著名的菇蕈類專家，也因研發出多項與牛樟芝萃取相關的技術與專利，被稱為「牛樟芝之父」，1991年在南投創立康建生物科技公司。

根據康建公司的網站資料，康建公司是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，產品與技術涵蓋固態培養牛樟芝、冬蟲夏草菌絲體、桑黃、靈芝等，相關產品除在台灣銷售，也販賣到中國、香港澳門及馬來西亞等地。

民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧也發布新聞指出，賴敏男是令人敬重的農業專家，也是台大農科院的大學長及國內著名的菇蕈類專家，是她請益的好前輩，她要請所有的朋友們一起為賴博士祈福，化險為夷、度過難關。

槍擊 澳門 香港

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