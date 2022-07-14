「如果我能去台北執政..」陳時中最後一次院會鞠躬

衛福部長陳時中將參選台北市長，今天是他最後一次以部長身分參加行政院會。圖／政院提供

台灣衛福部長陳時中 將參選台北市長，今天是他最後一次以部長身分參加行政院會。台行政院稍早公布院會影片，陳時中細數任內法規、組織修正，他也笑說，如果他能去台北執政，請各部會多幫忙，若未來有機會到台北市服務，「最重要的是跟中央合作」，讓世界看到台北。

影片來源：聯合新聞網

陳時中今天向蘇貞昌遞出辭呈。今天上午在行政院會中，蘇貞昌表示，今天是陳時中最後一次以部長身分參加院會，「他就要承擔他的理想，為他生的、住的台北市服務」，並請陳時中致詞。

陳時中表示，首先他要說的是在蘇貞昌領導的「有政府、會做事」團隊感到驕傲。接著，他說，修法方面，他任內總共制訂八部新法，修正90部法規、332條修正、47條新增、刪除4條。

他說，組織面也增加了長照 司，發揮相當的效果。長年的心口司「心口不一」也改善，各自分家，獨立設置心理健康 司、口腔健康司，這些都是這幾年在大家合作達到的成果。

陳時中說，未來有機會若到台北市服務，「最重要的是跟中央合作，中央各種制度、方式，都非常完備」，地方政府若能跟中央充分合作，就已經完成很多的事情，剩下接下來就是治理、執行面。

他說「希望未來中央各部會」時，緊接著笑著補充，「如果我能去台北執政」，希望中央各部會能多幫忙，讓世界看得到台北。

蘇貞昌最後祝福他「一切順利、成功回來」，並要閣員們熱烈掌聲謝謝陳時中，陳時中則起身鞠躬感謝。