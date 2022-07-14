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台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

記者江良誠、趙容萱、黑中亮、賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投縣草屯鎮當地時間今天傍晚6時多，發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，造成四死一重傷。警方目前鎖定一名嫌犯，為一名年輕人，戴帽子、蒙臉、騎乘機車犯案與逃逸，正調閱監視器擴大偵辦。

歹徒頭戴帽子、面罩、騎機車逃離畫面。記者黑中亮／翻攝
歹徒頭戴帽子、面罩、騎機車逃離畫面。記者黑中亮／翻攝

今晚發生的行刑式槍決案，引起民風淳樸的草屯鎮民震驚。康建公司員工和被害人晚間也到農資室現場探視，對於命案發生原因議論紛紛，一名員工透露，歹徒疑似帶著長短兩把槍械，作案手法冷靜殘酷，就是要致被害人於死地。

影片來源：聯合新聞網

這名員工說，歹徒行兇後趁亂逃逸，但事後他們都擔心歹徒殺紅眼，又重回現場行兇，讓他們想到就背脊發涼。

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4...
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，死亡地點有兩處，相隔約300公尺，一處是在鐵皮屋內的廁所。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

南投縣警局草屯分局長康健浚現場受訪表示，分局是在下午5時許接獲報案，在雙冬派出所轄區發生生技公司槍擊命案，歹徒是朝被害人頭部以行刑式槍決的方式開槍，現場造成四死一傷，目前一名傷者搶救。至於實際開幾槍仍要進一步鑑定。另外，監視器也發現，槍管套有滅音器，所以外面沒有聽到槍擊聲。

影片來源：聯合新聞網

警方調查，槍擊地點分兩處，歹徒疑似先在生技公司外的民宅，先槍擊兩名被害人，再利用下班時間闖入公司，控制員工後將他們趕入廁所，再利用滅音器槍械對著三人開槍。

警方初步研判命案第一現場在生物科技300公尺的農資室，嫌犯先在農資室槍殺賴姓負責人弟弟和劉姓課長，再趕往公司繼續行兇。

警方研判，因為疫情造成原物料塞港，導致這家生技公司出貨有問題，廠商之間有貨款糾紛，可能因此而痛下殺機，警方朝此調查。

影片來源：聯合新聞網

警方初步調查，歹徒一人犯案，朝五人頭部開槍，四名死者為賴姓負責人弟弟（約70歲）、女兒（約40歲）與公司劉姓課長（男、約60歲）、張姓主任（女、約45歲）。

據了解，賴姓負責人年約81歲，頭部中彈後重傷，送草屯佑民醫院搶救後，院方透露子彈從右耳後方進去，卡在裡面，腦出血，插管後，晚間8點半已轉送抵台中榮總急救。

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4...
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方前往現場蒐證。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

草屯鎮生技公司晚間發生槍擊命案，造成四死一重傷。圖／讀者提供
草屯鎮生技公司晚間發生槍擊命案，造成四死一重傷。圖／讀者提供
草屯鎮生技公司晚間發生槍擊命案，造成四死一重傷。圖／讀者提供
草屯鎮生技公司晚間發生槍擊命案，造成四死一重傷。圖／讀者提供

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