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鬆口拚連任 新北市長侯友宜：黨的規畫我都會配合

台灣新聞組／台北13日電
新北市長侯友宜表示會尊重黨中央、全力配合，對於林佳龍12日在新北展開選舉活動，侯說「林佳龍加油、加油」。（記者徐宇威／攝影）
新北市長侯友宜表示會尊重黨中央、全力配合，對於林佳龍12日在新北展開選舉活動，侯說「林佳龍加油、加油」。（記者徐宇威／攝影）

國民黨主席朱立倫昨天到基隆推薦市長提名人謝國樑，也點名新北市長侯友宜，提到國民黨北北基桃都是最優秀的候選人，透露侯友宜將競選連任訊息；侯友宜昨受訪表示，選舉規畫會尊重黨中央、全力配合，被解讀已決定競選連任。

這是侯友宜首度鬆口競選連任，地方黨部也已規畫下周和新北市議員參選人合拍宣傳照，但侯友宜強調，這段時間仍全力衝刺市政，把防疫做好，現任市長還有很多工作要做，要把民眾關心的大小事做好，「選舉則按照黨中央相關規定努力向前行」。

至於綠營質疑侯友宜可能會落跑參選2024，侯友宜未正面回應，只說，當市長就努力當，好好為市民做事，最後一年任期要好好把握，讓一些政見完成，像公托希望今年做到120間，要兌現承諾，有些做不好的仍會不斷檢討，這才是市民最期待、自己最關心的。

民進黨中執會今天將通過衛福部長陳時中選台北、交通部前部長林佳龍選新北的提名案，媒體詢問侯友宜是否會跟國民黨台北市長提名人蔣萬安合作？侯說，「大家面對所有問題，努力做事，接受挑戰。」對於林佳龍昨天在新北展開選舉活動，侯說「林佳龍加油、加油」。

據了解，侯團隊今年初曾考慮過新北市長可能接班人選，包括國民黨立委江啟臣及已被提名參選高雄市長的柯志恩，最後都評估難以保證勝選，因此朝侯連任方向規畫。國民黨秘書長黃健庭表示，今天中常會並未安排新北市長參選人提名，黨中央尊重現任者選戰步調，會在最適當時機完成提名。

朱立倫昨在基隆表示，基隆不能只是基隆，要和新北一起成長，也要和台北市一起發展，要讓北北桃和基隆一起建設、一起成長。他說，這次國民黨在基隆有最有戰鬥力的謝國樑，在新北有最優秀的現任市長侯友宜，在台北有年輕世代的蔣萬安，在桃園推出科技發展領導台灣的前院長張善政，「我們北北基桃連線發展，都是最優秀的候選人」。

朱事後受訪僅以「謝謝」來回應是否提名侯友宜競選連任，侯卻在主持新北市7月治安會報前先露了口風，表達尊重黨中央安排的說法。侯友宜在治安會報上也難得感性致詞13分鐘回顧自己從警生涯。他說，如果現在仍從警，將在7月16日屆齡退休，因此感觸良多，還說「我有機會站在市長位置上，是警察給我的，每天都很珍惜警察身分，是我的使命，是我的天職，是我永不變的初心」。

民進黨新北市長參選人林佳龍12日出席民進黨新北市黨部主委交接典禮，到場時受到支持...
民進黨新北市長參選人林佳龍12日出席民進黨新北市黨部主委交接典禮，到場時受到支持者熱烈歡迎，邊走邊喊凍蒜口號。（記者杜建重／攝影）

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