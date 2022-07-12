朱立倫為安倍下半旗惹議 新黨：歷史會為你記下這一筆

日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，台政府宣布昨天各機關學校下半旗一日，國民黨中央也跟進。記者劉宛琳╱攝影

日本 前首相安倍晉三遭槍擊逝世，台政府宣布昨天各機關學校下半旗一日，國民黨 中央也跟進。新黨今日發出新聞稿痛批，朱立倫身為中國國民黨主席，竟然呼應蔡英文 ，支持降半旗，他們看到的是一位失了魂，掉了魄，完全忘了黨國（國民黨）的血淚史的黨主席。

新黨以「再見，朱立倫！一寸山河一寸血！十萬青年十萬軍！民族的血不能白流啊！」為題發出新聞稿，強調國旗上的青天白日滿地紅的紅是中華民族苦難的代價，而日本軍國主義就是讓中華民族付出鮮血代價的兇手之一。蔡英文、民進黨，如何感念安倍，這與絕大多數台灣人何干？

新黨指控朱立倫，身為中國國民黨主席，豈能同意為日本軍國主義復辟而獻身，冒天下之大諱參拜靖國神社的日本軍國主義崇拜者安倍，生前也未曾對台灣慰安婦表示過歉意或降半旗，朱立倫卻與蔡英文同聲一氣，這對於軍國主義鐵蹄軍刀下的忠魂，以及受辱於日本軍國主義淫威下的台灣慰安婦情何以堪？

新黨說，「朱主席啊！你可以選擇忘記歷史，但歷史不會選擇忘記你，你今天的決定歷史更會為你記下一筆。」

新黨強調，民進黨原本就與這面青天白日滿地紅的國旗毫無感情，今天只是工具性地使用它用來表彰安倍，羞辱先人，國旗對蔡英文、民進黨而言毫無所謂，但對開國的中國國民黨而言意義非凡，朱立倫的國民黨不但路線「拿香跟拜」了，連國旗也同降。

「朱主席啊！今天你把國格、黨格、人格全都降半了！」新黨說，朱立倫傷了絕大多數國民黨支持者的心，朱立倫不要國民黨的支持者們，新黨要，中華民國更須要。大家不分黨派一起來捍衛青天白日滿地紅的尊嚴，一起「說一聲國旗，我們敬愛您！再見，朱立倫！」