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中媒：赴日弔唁安倍的賴清德是台灣省副省長

記者陳言喬／即時報導
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德（右二）11日在駐日代表謝長廷（右一）陪同下前往弔唁。（翻攝自日本富士新聞網）
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德（右二）11日在駐日代表謝長廷（右一）陪同下前往弔唁。（翻攝自日本富士新聞網）

日本富士電視台12日消息，日本前首相安倍晉三的葬禮定於當地時間下午1時舉行，僅限親屬參加。迄12日上午10時，中國尚未宣布是否派出特使出席安倍的葬禮。

中國外交部發言人汪文斌11日下午在例行記者會被日本媒體問及是否有派人參加的計畫時，汪文斌回稱，中方尚未收到日本政府關於在日本國內官方治喪安排的正式通報，「我們將在得到日方正式通報後研究相關事宜」。

另外，中國官方尚未發表副總統賴清德以「私人身分」出席安倍葬禮的評論。倒是鷹派陸媒環球時報旗下的微信公眾號「補一刀」發表評論文章暗批「有的人想通過參加安倍的葬禮，實現自己的陰暗目的，秀『國際存在』」，並稱賴清德為「台灣副省長」。

「補一刀」12日的文章稱：「台媒11日報導稱，台省副省長賴清德以蔡英文『特使』身份11日早晨前往日本。台媒還宣稱，這是『1972年台日斷交後，50年來最高層級赴日特使』」。

文章稱，安倍晉三在擔任日本首相時，就台灣問題多少遮掩了自己真實的想法。在他卸任後，有些態度就真實地暴露出來，這也是他後來頻頻在涉台問題上發出挑釁言論的根源。

文章還引述日本駐台代表泉裕泰形容安倍是「鼓勵推動日台關係的『總後台』」。文章說，「總後台」這三個字也解釋了，近幾年是誰在推動日本在與台灣關係上打「擦邊球」。

日本 安倍 賴清德

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