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賴清德至安倍家弔唁 以家屬親友身分到增上寺上香

中央社／東京11日電
日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，12日舉行葬禮。副總統賴清德（右二）11日前往日本，在駐日代表謝長廷（右）陪同下前往安倍家弔唁。（圖：翻攝日本富士新聞網）
日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，12日舉行葬禮。副總統賴清德（右二）11日前往日本，在駐日代表謝長廷（右）陪同下前往安倍家弔唁。（圖：翻攝日本富士新聞網）

副總統賴清德今天下午抵達日本後，立刻前往前首相安倍晉三的東京寓所弔唁，傍晚還以家屬親友身分前往增上寺的祭壇前捻香致哀，並與日本國會議員互動。

安倍的遺體今天下午從他位於東京都澀谷區的寓所移至增上寺，今天舉辦守靈夜，12日舉行葬禮。傍晚陸續有國會議員、駐日外國使節、縣市長、安倍家親友等抵達增上寺，到祭壇前捻香致哀，隊伍大排長龍。

賴副總統在駐日代表謝長廷陪同下於傍晚5時許來到增上寺。據了解，有眼尖的國會議員認出賴清德與謝長廷等人，後來才知賴清德是以家屬親友身分參加，所以才能有「特殊安排」，不用排隊就能提早到祭壇前捻香致哀。

傍晚6時許，有日本國會議員看到中國駐日大使孔鉉佑也到增上寺。

被稱為日本「政壇教母」的安倍洋子上個月才與安倍晉三等家人慶祝94歲生日。到去年為止，安倍洋子4度出席駐日代表處在東京舉辦的中華民國國慶酒會。

據了解，賴清德與安倍有20多年的情誼，而謝長廷與安倍洋子交流深，賴清德與謝長廷以「家屬親友」身分獲「特殊安排」弔唁也很自然。賴清德與謝長廷在增上寺還與日本國會跨黨派議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司互動。

有關賴清德訪日，日本朝日新聞、日本富士新聞網（FNN）、日本放送協會（NHK）都報導此事，有些日媒記者對於賴清德訪日弔唁表示很驚訝，還說「真是快速申辦到簽證」。日媒並引用台媒的報導，指出賴清德今天取消所有行程訪日弔唁安倍，是台日斷交50年來，最高層級赴日官員。

NHK報導，日本多名外交消息人士透露，賴清德是在今天上午從台北出發。雖然強調是私人訪問，但以現任副總統身分訪日，很不尋常。報導中還指出，中國強烈反對日本與台灣建立政治關係，中國可能會對此反彈。

日本朝日新聞報導指出，賴清德是台灣政壇第2號人物，也是下屆總統的有力人選，他今天下午前往安倍家弔唁，畫面中也拍到陪同的駐日代表謝長廷。報導指出，賴清德過去曾數度訪日並與日本政要會談，是出名的親日派。

賴清德上一次訪日是在2019年5月，當時他已宣布參加民進黨總統初選，訪日5天公開拜會包括日本前首相森喜朗、海部俊樹在內等3名前首相以及安倍的胞弟、眾議員岸信夫等多名政要，但因當時安倍仍是現任首相，事涉敏感，並未透露是否與安倍見面。

有很多人為了表達對安倍的追思，今天在增上寺通往祭壇的通道兩旁寫上很多贈花者的名字，就在日本執政黨自民黨政調會長高市早苗的名字上面，很清楚的寫有屏東縣長潘孟安的名字。

此外，有多名台灣留學生和僑胞今天特地到日本執政黨自民黨總部獻花留言致哀。

日本 安倍 賴清德

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