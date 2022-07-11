副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘中突然倒下，緊急送醫治療。市長柯文哲 說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風 ，等開完刀後觀察一晚，再進一步說明。

蔡炳坤今天晚間陪同柯文哲出席私人餐敘行程時，突然身體不適、逐漸倒下，現場緊急叫救護車將蔡炳坤送往聯合醫院仁愛院區救治。據了解，蔡炳坤目前已手術 完畢，送往加護病房觀察。

柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市政府發言人陳智菡、聯合醫院總院長璩大成等人已前往仁愛院區關心狀況，柯文哲約在晚間10時出面受訪表示，今天是台中市議會來台北考察，所以晚上在飯店餐敘，因為蔡炳坤是台中來的，跟議員都很熟，所以特別說要盡地主之誼，才一起前往。

柯文哲說，吃飯時，蔡炳坤坐在他的旁邊突然倒下，他作為醫師，第一時間就知道是中風，馬上聯絡救護車，時間上沒有延遲。

柯文哲指出，送醫後，醫療小組看了電腦斷層就把蔡炳坤送進去開刀，但涉及病人隱私權，等蔡炳坤太太來了之後，看能講到什麼程度，並觀察一個晚上，明天上午再由醫療小組說明病況。

對於蔡炳坤生命狀況是否危急，柯文哲強調，他不是醫療小組成員，且病人隱私權是文明國家應建立的觀念，就算他是市長也不能去講蔡炳坤的病歷，等蔡炳坤太太來、同意後，明天上午10時再由醫療小組向大家報告。

聯合醫院仁愛院區副院長林志陵表示，替蔡炳坤做了電腦斷層及相關檢查後，判斷有手術需求，就隨即送入開刀房手術，之後的事情必須再觀察才能報告。

今年63歲的蔡炳坤曾任台中一中、建國中學校長及台中市副市長，2019年受柯文哲任命擔任台北市副市長，督導教育、文化、體育等局處業務。

手術消息傳出後，蔡炳坤臉書最新貼文下已湧入多名網友留言，祝福手術順利、一切平安。