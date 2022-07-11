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台北副市長餐敘疑腦出血…醫籲3大警訊快送醫

中央社╱台北11日電
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風。(本報系資料照)
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風。(本報系資料照)

台北市副市長蔡炳坤疑腦出血緊急送醫。台大神經科醫師鄭建興表示，腦出血多是長期高血壓所致，民眾可謹記「微笑、舉手、說你好」口訣，其中一項無法做到就要緊急送醫。

台北市副市長蔡炳坤今天晚間與市長柯文哲一同出席私人餐敘行程時，突然身體不適、逐漸倒下，緊急送往聯合醫院仁愛院區救治，經醫師診斷後疑為出血性腦中風

台灣腦中風學會名譽理事、台大醫院神經科主治醫師鄭建興今天晚間告訴中央社記者，出血性腦中風俗稱「腦出血」，約占所有中風患者的2成，因阻塞導致的缺血性腦中風占約8成；根據臨床觀察，腦出血患者平均年紀較輕，大多介於60歲至65歲。

「通常不是突然發生，而是長期累積下來的。」他解釋，高血壓是腦出血最主要的危險因子，由於腦部血管長期處於血壓高的情形之下，變得愈來愈脆弱，最後導致破裂、出血，尤其很多中年族群都沒有好好控制血壓，一旦情緒波動、疲憊等，都會導致血壓飆高。

鄭建興指出，相較缺血性腦中風，腦出血的症狀通常比較急也比較嚴重，若是血塊不大，不見得需要開刀，但若是需要開刀，代表血塊已經大到一定程度，必須緊急開刀來救命。

鄭建興說，隨腦出血位置不同，出現的症狀也不同，常見症狀包括手腳無力、無法講話，然後漸漸站不穩，最後倒下，出血較嚴重的患者可能連意識都會受到影響。

他建議，民眾可以運用「微笑、舉手、說你好」簡易口訣來判斷，只要微笑時臉歪嘴斜、舉手時有一側無力或是講話時口齒不清，都要立刻緊急送醫。

鄭建興表示，腦出血勢必會對神經造成傷害，儘管手術救回一命，還是要靠復健，至少要花上數月才能逐漸恢復。

高血壓 中風 手術

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