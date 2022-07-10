高雄市長候選人柯志恩確診 前1天才與王金平聚餐

立法院前院長王金平10日在高雄路竹老家為國民黨高雄市長參選人柯志恩號召早餐會，有12人一起用餐。(記者林巧璉／攝影)

國民黨 高雄市長參選人柯志恩確診，她的對手、高雄市長陳其邁說，衛生局已啟動居家照護程序，請柯委員保重多休息，早日康復。

柯志恩昨天才與立法院前院長王金平 、議長曾麗燕、立委吳怡玎等人共進早餐，出席者都是藍營高雄政壇要角，染疫風暴是否擴大備受矚目。

陳其邁得知柯志恩確診，獻上祝福，他說，希望柯委員保重健康好好休息，衛生局同仁會啟動居家照護程序，依照程序送上關懷包、安排視訊問診等，與柯志恩近期有密切接觸者要提高警覺，留意身體狀況。

據了解，柯志恩昨天在高雄跑完多了行程後，昨晚回到台北，今天要到國民黨智庫開會，也參加電視台節目「少康戰情室」錄影，會留在北部住家居隔。

柯志恩等人昨天早上在王金平高雄路竹老家吃早餐，同桌者包含高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順、吳光訓、林壽山、羅世雄和高雄市前議長莊啟旺等共12人。

當時大夥脫下口罩 進食、交談，當時王金平、吳怡玎坐兩旁，吳、曾麗燕等人今天上午接到柯志恩的訊息，告知她確診，除表達抱歉，也提醒昨天有過接觸的夥伴提高警覺。

接到柯志恩來訊後，曾麗燕稍早跑完媽祖港橋改建案行程後，回到議會辦公室立即快篩，她鬆一口氣說，目前是一條線，還要再觀察3天才知道是否有過關。

立委吳怡玎說，她早上大約8點接到柯志恩通知，她趕緊快篩目前是陰性，目前身體無任何症狀。吳怡玎說，希望柯志恩盡快康復，「柯委員很貼心，知道我家中有小小孩，一大早就趕緊通知我。」

蕭漢俊說，他平常幾乎天天快篩，今天早上快篩是陰性，目前身體沒異狀。