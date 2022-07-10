我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納冰茶、好市多熱狗 數十年凍漲的祕密？

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

高雄市長候選人柯志恩確診 前1天才與王金平聚餐

記者王慧瑛、林巧璉／高雄報導
立法院前院長王金平10日在高雄路竹老家為國民黨高雄市長參選人柯志恩號召早餐會，有12人一起用餐。(記者林巧璉／攝影)
立法院前院長王金平10日在高雄路竹老家為國民黨高雄市長參選人柯志恩號召早餐會，有12人一起用餐。(記者林巧璉／攝影)

國民黨高雄市長參選人柯志恩確診，她的對手、高雄市長陳其邁說，衛生局已啟動居家照護程序，請柯委員保重多休息，早日康復。

柯志恩昨天才與立法院前院長王金平、議長曾麗燕、立委吳怡玎等人共進早餐，出席者都是藍營高雄政壇要角，染疫風暴是否擴大備受矚目。

陳其邁得知柯志恩確診，獻上祝福，他說，希望柯委員保重健康好好休息，衛生局同仁會啟動居家照護程序，依照程序送上關懷包、安排視訊問診等，與柯志恩近期有密切接觸者要提高警覺，留意身體狀況。

據了解，柯志恩昨天在高雄跑完多了行程後，昨晚回到台北，今天要到國民黨智庫開會，也參加電視台節目「少康戰情室」錄影，會留在北部住家居隔。

柯志恩等人昨天早上在王金平高雄路竹老家吃早餐，同桌者包含高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順、吳光訓、林壽山、羅世雄和高雄市前議長莊啟旺等共12人。

當時大夥脫下口罩進食、交談，當時王金平、吳怡玎坐兩旁，吳、曾麗燕等人今天上午接到柯志恩的訊息，告知她確診，除表達抱歉，也提醒昨天有過接觸的夥伴提高警覺。

接到柯志恩來訊後，曾麗燕稍早跑完媽祖港橋改建案行程後，回到議會辦公室立即快篩，她鬆一口氣說，目前是一條線，還要再觀察3天才知道是否有過關。

立委吳怡玎說，她早上大約8點接到柯志恩通知，她趕緊快篩目前是陰性，目前身體無任何症狀。吳怡玎說，希望柯志恩盡快康復，「柯委員很貼心，知道我家中有小小孩，一大早就趕緊通知我。」

蕭漢俊說，他平常幾乎天天快篩，今天早上快篩是陰性，目前身體沒異狀。

高雄市長陳其邁、議長曾麗燕等人11日出席媽祖港橋改建案行程，行程一結束得知柯志恩...
高雄市長陳其邁、議長曾麗燕等人11日出席媽祖港橋改建案行程，行程一結束得知柯志恩確診，曾麗燕立即快篩，陳其邁則獻上祝福，希望柯早日康復。(記者王慧瑛／攝影)

國民黨 王金平 口罩

上一則

台總統府下半旗 蔡英文親自獻花悼念安倍晉三

延伸閱讀

貼文慰問安倍及家屬 仇日網友留言引戰 柯志恩：尊重

貼文慰問安倍及家屬 仇日網友留言引戰 柯志恩：尊重
悼念最支持台的安倍晉三 愛河、高流點起和平白光

悼念最支持台的安倍晉三 愛河、高流點起和平白光
攝影機撞到柯志恩後腦勺 王金平一句話化解

攝影機撞到柯志恩後腦勺 王金平一句話化解
王金平、柯志恩開完2小時早餐會 競選團隊大致底定

王金平、柯志恩開完2小時早餐會 競選團隊大致底定

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

2022-07-05 02:27

超人氣

更多 >
與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相
結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單

布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保