台總統府下半旗 蔡英文親自獻花悼念安倍晉三

總統府及各級政府機關、公立學校於11日下半旗一天，以感念安倍對台的支持與貢獻。（記者許正宏／攝影）

日本 前首相安倍 晉三遭槍擊身亡，令人震驚與緬懷。日本台灣交流協會也設置獻花台供各界民眾悼念，蔡英文 總統台北時間11日上午也親自前往向安倍晉三獻花表達追思，並表示安倍晉三是台灣的好朋友，「我們會永遠懷念他」。

蔡英文表示，今天政府機關和公立學校下半旗悼念安倍，她要代表政府與人民，向安倍前首相的家屬致上最深的哀悼，對於不法的暴力行為，也要再次予以最嚴厲的譴責。

蔡英文總統（中）11日前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三，表示安倍晉三為台灣的好朋友，我們會永遠懷念他。（記者蘇健忠／攝影）

蔡英文抵達後，首先獻花、行鞠躬禮，接著也在追思留言板寫下「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主、自由、人權、和平的貢獻。」。

蔡英文感謝安倍對台日關係的貢獻，並強調，未來，台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。「我們一起繼續努力，讓更多台日合作開花結果」。

總統府及各級政府機關、公立學校於11日下半旗一天，以感念安倍對台的支持與貢獻。（記者許正宏／攝影）

蔡英文發表談話時表示，安倍晉三是她認識10多年的老朋友，還記得今年3月與安倍視訊會談時的親切笑容和溫暖的問候。「當時，我們雙方都非常希望能早日在台灣見面。」

蔡英文說，這幾天，駐日代表謝長廷也提到，安倍剛允諾要來台灣訪問，許多民間朋友都談起原本規畫跟安倍一起進行的活動跟計畫，這些都代表安倍跟台灣的互動是多麼密切，「我們一直都是並肩前進的好夥伴。對於安倍前首相的離開，大家都非常難過與不捨。」

日本前首相安倍晉三遇刺身亡。台灣公家機關11日下半旗，悼念安倍。（記者黃義書／攝影）

蔡英文指出，這幾天，來自各地的民眾，在日本台灣交流協會外頭的留言牆上，寫下了對安倍的追思和感謝。今天，政府機關和公立學校下半旗悼念，她要代表政府與人民，向安倍的家屬致上最深的哀悼。對於不法的暴力行為，也要再次予以最嚴厲的譴責。

蔡英文表示，安倍是深受國際推崇的國際領袖，畢生致力於維護民主、自由、人權的價值。更是台灣的好朋友，多次訪問台灣，大力提升台日關係、促進雙方的交流。

蔡英文表示，這些年來，不論台灣遇到震災或是疫情挑戰，安倍總是伸出援手；在國際場域，也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。「安倍前首相對台灣的友好和溫暖，將會永遠留在我們的心中。」

蔡英文總統11日前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三。（記者蘇健忠／攝影）

蔡英文指出，這幾天，在台灣和日本，許多朋友都在回顧安倍彈琴悼念311震災罹難者的影片。安倍在影片中表達，希望跟大家一起發揮挑戰的精神以及互助扶持的精神。相信這也是台灣和日本共同秉持的精神。

蔡英文強調，過去，台日相互扶持走過許多的挑戰，「今天，我們一起追悼安倍前首相，也會記得他對台日合作的期待。未來，台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。」

最後，蔡英文再次感謝安倍對台日關係的貢獻，「正如同他所彈奏的『花正在開』歌曲，我們一起繼續努力，讓更多台日合作開花結果。」