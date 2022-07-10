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文件曝光 台求購美F-35遭拒

記者洪哲政／台北報導
軍事專家推測，美國不賣台灣匿蹤戰機，可能是在台海空域活動易遭共軍雷達偵知甚至擊毀。圖為美國空軍在日本展示F-35戰機。圖／取自USAF官網
軍事專家推測，美國不賣台灣匿蹤戰機，可能是在台海空域活動易遭共軍雷達偵知甚至擊毀。圖為美國空軍在日本展示F-35戰機。圖／取自USAF官網

台灣是否曾對美國正式提出採購F-35戰機，成為國安圈中「避談」的公開秘密，主要怕觸怒美方。但近日有外籍軍事專家提出證據，出示台灣2002年間透過台北經濟和文化代表處，正式向美遞送希望採購100架F-35B戰機的正式意向書。文件證實在台方長期殷殷需求下，美至今拒售台新型匿蹤戰機。

台空軍司令部今表示，空軍持續依作戰需求進行建軍規畫，有關報導純屬臆測，不予評論。

就在外傳台空軍已向總統府提出「下一代主力戰機評估報告」，計畫以新台幣百億元預算啟動下一代戰機原型機研發之際，空軍司令部今年5月也向立法院朝野提出「向美提出採購最新戰機」書面報告，表示仍將於華美軍事交流會議中，持續向美方探詢供售各式先進及符合空軍需求戰機的可能性。

在網路平台披露這項台求購F-35戰機公文者，是曾任職詹氏防衛周刊、國防新聞周刊的旅台美國人顏文德（Windell Minnick）；他20年前也在台揭露美國國安局與美軍在陽明山平等里設立無線電監聽站。

顏文德近日以「美國為何不出售F-35戰機」在網上為文指出，台灣面臨中共軍事現代化與導彈威脅，急需能垂直或短距離起降的戰機。

他出示了2002年台灣向美方傳送了一份正式意向書，即台灣空軍決定採購100架F-35B戰機的價格和可用性資料。

這3頁的意向書是當年台北經濟和文化代表處國防採購司華盛頓辦事處發給華盛頓美國在台協會（AIT）政治／軍事事務主任的信函，內容以台灣面臨中國空軍與導彈威脅，請求加入美能垂直起降的聯合攻擊戰機計畫。

文章中同時出示台灣對AIT所作機密簡報，內容指台空軍當年規畫採購100至120架F-35戰機與相關訓練、綜合後勤，並希望戰機能具備與台國軍C4ISR通聯、整合電戰系統武器庫存等能量。

顏文德出示的公文，證實台灣確曾向美求售F-35戰機，文中提及台國防界曾討論退而求次其引進英美將退役AV-8D戰機，但因其僅有次音速且後勤沉重而作罷。

據了解，這項備案曾在民進黨將執政前被討論。

作者推測，美至今未允許台加入聯合攻擊戰機計畫，是美方憂心不論是F-22或F-35等型匿蹤戰機，在台海上空易遭中國先進的雷達與電戰技術偵知、甚至摧毀。

AIT 預算 共軍

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