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陳時中選台北市長 民進黨議員指2件事可望提高支持度

記者胡瑞玲／台北報導
民進黨選對會今建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，將與國民黨台北市長參選人蔣萬安、民眾黨主席柯文哲支持的台北市副市長黃珊珊形成三腳督態勢。本報系資料照
民進黨選對會今建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，將與國民黨台北市長參選人蔣萬安、民眾黨主席柯文哲支持的台北市副市長黃珊珊形成三腳督態勢。本報系資料照

民進黨選對會今建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，將與國民黨台北市長參選人蔣萬安、民眾黨主席柯文哲支持的台北市副市長黃珊珊形成三腳督態勢。民進黨議員表示，陳時中過去民調雖落後，但實際跑基層、提出政見後，相信將會抬高支持度。

根據TVBS民調中心今年6月公布民調指出，2022台北市長選舉支持度，蔣萬安為39%、黃珊珊24%，位居第2、陳時中18%，落至第3。

議員陳怡君表示，國民黨及民眾黨現在都用疫情、疫苗以及疫後經濟來打擊陳時中，「沒辦法，這是陳時中所要背負的」，疫情很兩極，有人滿意、有人不滿意，但陳時中目前還沒開跑，之後勤跑地方感受基層反映及提出政策牛肉，相信能提高支持度。

議員許淑華說，民調就是起起伏伏，陳時中因在北市還沒有位置，加上疫情等因素影響民調，因此陳時中後來較少開防疫記者會及談論疫情，另外北市目前就蔣萬安、柯文哲、黃珊珊等3人針對各種議題發言，較少看到陳時中有相關評論，因此民調低是正常。

許淑華表示，下周三將會宣布並有造勢活動，屆時會讓民進黨支持者知道確定人員，也會開始組織基層，開始地方行程，加上提出自己的政見，讓選民更了解陳時中，相信只要與民眾多有互動，支持度就會出來，相對的也會拉抬小雞們。

許說，蔣萬安及黃珊珊已打了一陣子，蔣萬安勤跑基層，黃珊珊更是夾雜行政資源，甚至利用職務之便提供資源、鞏固樁腳，而民進黨的小雞現在是各自努力，但只是要陳時中不斷出現在市場、商圈、地方行程，努力扭轉外界情況、抬高支持度，對於議員選舉也能相輔相成。

陳時中 民調 疫情

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