民進黨拍板徵召陳時中、林佳龍 蔡英文：雙北雙箭頭

民進黨「選舉對策委員會」於今天下午舉行會議，拍板徵召衛福部長陳時中（右）參選台北市長、交通部前部長林佳龍(左)參選新北市長。圖／本報系資料照片

民進黨 「選舉對策委員會」今天下午在蔡英文 總統官邸舉行會議，稍早選對會發出新聞稿，指一致同意，建議徵召陳時中 為台北市長候選人、林佳龍為新北市長候選人，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。蔡英文在會中說，期待陳時中與林佳龍組成「雙北雙箭頭」並肩作戰。

民進黨主席蔡英文表示，民進黨已經提出18位縣市長候選人，選對會都是就每一個縣市的局勢，經過多方徵詢與完整討論，進行縝密布局，選對會也一致同意，必須徵召最強、最有勝選機會、最符合在地發展所需要的人選，民進黨歷練完整的跨世代全面啟動，展現民進黨負責任的態度和勝選的決心；為了爭取人民最大的支持，落實優質的城市治理，中央地方不只要齊心做好在地建設，也要同心服務好鄉親、照顧好人民。

蔡英文表示，全球疫情蔓延兩年多來，台灣的防疫歷經許多挑戰，但全體國民跟防疫團隊始終都能沉穩面對，團結一致來有效控制疫情；如今，國內疫情已穩定趨緩，各項防疫措施已正穩健有序進行，整體社會也逐步朝向疫後正常生活邁進。

蔡英文表示，到今天，指揮中心已經開設903天，陳時中帶領醫師、護理、藥師人員及防疫團隊，度過一波又一波的變種病毒挑戰，關關難過關關過；而陳時中也不只是防疫指揮官，在他擔任衛福部長期間，從弱勢族群、從老到幼，都是全面照顧，像是育兒津貼、幼托政策、長照2.0及紓困期間對弱勢家庭的及時照顧等，民進黨中央執政6年多來的重大社會福利政策，都在陳時中任內規畫推動、順利落實執行。

蔡英文表示，陳時中不僅是大家熟悉的專業防疫指揮官，更是溫暖貼心的衛福部長，面對壓力，陳時中穩健專業、扛起重任；面對人民，陳時中溫暖貼心、擅於溝通。她讚許陳時中有政策規畫能力，更有政策執行力，而台灣的首都正是需要陳時中這樣一位有領導力的市長，來帶領台北市展現國家首都格局，讓全世界從未來的台北，來看見台灣的良善力量。

蔡英文與選對會所有成員，更是高度肯定林佳龍為民進黨承擔責任與使命。新北市是全國人口最多的第一大城，是首都生活圈的樞紐，更是攸關台灣未來發展的重中之重，過去，包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及她自己，過去幾屆民進黨提名的新北市長候選人與競選團隊，都是全黨全力以赴、精銳盡出。

蔡英文強調，正因為新北市挑戰更大、責任更大，需要更大的格局、更大的決心，2022年大選的新北市長候選人，林佳龍就是民進黨最強、最好、最合適的人選。

蔡英文認為，面對全球政經變局，台灣要大步前進，正需要林佳龍的國際宏觀視野和城市治理實績，來驅動整合北北基桃首都生活圈，領航城市治理與跨域治理的大格局。她相信，以林佳龍兼具在地與國際的視角，一定有經驗、有能力展現新北市和首都生活圈的新治理願景。

蔡英文也期待，陳時中與林佳龍組成「雙北雙箭頭」並肩作戰，全黨一致精銳盡出，為更好的台北、更好的新北、更好的首都生活圈而戰，全力贏得年底勝選。

秘書長林錫耀表示，今天選對會全員與會，在社會各界高度關注的雙北提名，選對會一致認同陳時中、林佳龍就是民進黨的最強人選；目前，民進黨已經完成18個縣市長部署，就尚未提名的縣市部分，選對會將進行進一步徵詢後，再行召開會議討論，進而完成所有提名作業。