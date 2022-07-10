憂安倍模仿效應 台灣警方下令加強保護蘇貞昌、柯文哲

台北市警局下令，針對蘇貞昌（右）等蒞臨場所，加強維安。記者黃義書／攝影

日本 前首相安倍晉三遭槍擊事件，警方維安升級，行政院長蘇貞昌今到台北市視察社宅預定地時，警政署長黃明昭親自到場督導維安狀況。

本報系聯合報獨家掌握資料，原來台北市警局早已下令，針對蘇貞昌、台北市長柯文哲 等蒞臨場所，加強維安，且因應年底選舉，要在參選人造勢活動以實體區隔構建「安全走廊」及「護城河」，並要求在競選服務處所，設置巡邏箱，協調雇用保全等。

保安科下達給各分局命令指出，即時起請松山分局加強日本台灣交流協會台北事務所安全維護，並請中正第一、第二分局加強總統府、永和官邸警戒，保持密切聯繫，並強化維安作為，審慎處理周邊集會遊行 活動，以確保警衛萬全。

市警局指出，請各分局針對行政院長蘇貞昌及台北市長柯文哲等安全警衛對象公開活動的蒞臨場所，先期聯繫隨護編組，協調相關安維配合事宜，要求所屬提高警衛警覺，針對上、下車點及必經、必停處所，加強場地偵檢管制、公共監視及立即反應作為，必要時增派警力執行，如警力不足應即時向本局提出申請。

市警局表示，另為避免模仿效應，影響「111年地方公職人員選舉」安全維護工作，接獲安全維護對象蒞臨參選人造勢活動通報，應本料敵從寬，以制服、便衣警力交互從嚴部署；舞臺周邊應協調主辦單位以實體區隔構建安全走廊及護城河，並派員確實管制舞臺出入口，另上、下車點及舞臺周邊儘量保持淨空，如無法淨空應先期淨化，並確實管制，以維警衛縱深。

市警局指出，對於參選人與其重要輔選幹部住居所，以及競選、服務處所，應主動設置巡邏箱，規劃巡邏、守望勤務，協調自行僱用保全、裝設錄影監視系統、消防、照明設備等各項安全維護設施。各分局及轄區派出所所長應主動與轄內各參選人服務處建立聯繫窗口，機先掌握競選活動行程，輔導合法申請集會遊行，視情資部署適當警力，俾利因應突發狀況處置。