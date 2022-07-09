網傳赴烏參軍被俘 台灣志願軍：假消息、人都平安

28歲台灣人姚冠均通過層層審核，投身特種部隊後勤補給聯隊。中央社

網傳在烏克蘭 參加國際志願軍的10位台灣人遭俄軍俘虜，外交部表示，目前未查獲遭俘通報。中央社記者晚間透過管道與參軍的台灣人李成零、姚冠均取得聯繫，他們都表示現在一切平安，網傳為假消息。

目前仍在烏克蘭前線的李成零友人向中央社記者表示，看到網傳消息嚇一跳，立刻聯繫李成零，幸好李成零馬上向他報平安，希望大家不要相信假消息；姚冠均的朋友也向中央社記者確認，姚冠均平安。

李成零是少數加入烏克蘭「國際志願軍」的台灣人，他曾加入知名的法國外籍兵團，並在台灣海軍陸戰隊自願役服役4年多；他月前短暫離開志願軍團期間，曾接受英國媒體BBC與美國媒體華盛頓郵報 訪問，分享在烏克蘭作戰心得。

姚冠均6月初曾在烏克蘭首都基輔接受中央社記者專訪，他在戰爭爆發後前往烏克蘭參加國際志願軍，從事前線補給與傷兵救助工作。

外交部晚間也發布新聞稿指出，有關網路傳聞稱，在烏克蘭參加國際志願軍的10名台灣人遭俄軍俘虜一事，目前外交部及相關駐外館處並未查獲台灣人在烏克蘭遭俄軍俘虜的通報，外交部及相關駐外館處均將持續密切關注旅外民眾的安全。

外交部指出，觀察網傳訊息來源的相關臉書貼文與圖片，恐均有待確認其來源的真實性，外交部將轉請警政署刑事警察 局偵辦，以防制假訊息傳播；對於在網路上登載或傳播未經證實或捏造的訊息及圖片等，也提醒民眾這類相關作法可能觸法，請勿隨意嘗試。

外交部表示，鑒於俄烏戰爭仍激烈持續中，為保護民眾生命財產安全，外交部再次呼籲民眾避免前往烏克蘭，同時強烈呼籲仍滯留在烏克蘭境內的民眾儘速離境，前往安全地區。