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跌破3萬例 台灣新增2萬8028例確診、94死

記者許政榆、沈能元／台北9日電
台灣新增2萬8135例COVID-19確定病例，分別為2萬8028例本土個案及107例境外移入；另確診個案中新增94例死亡。圖／指揮中心提供
台灣新增2萬8135例COVID-19確定病例，分別為2萬8028例本土個案及107例境外移入；另確診個案中新增94例死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增2萬8135例COVID-19確定病例，分別為2萬8028例本土個案及107例境外移入；另確診個案中新增94例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬8028例本土病例，1萬2921例男性，1萬5094例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4122例)，台中市(3576例)，高雄市(3119例)，桃園市(2822例)，台北市(2612例)，台南市(2266例)，彰化縣(1565例)，屏東縣(1165例)，雲林縣(817例)，苗栗縣(722例)，新竹縣(713例)，宜蘭縣(701例)，嘉義縣(637例)，南投縣(549例)，花蓮縣(542例)，新竹市(531例)，台東縣(409例)，基隆市(391例)，嘉義市(337例)，澎湖縣(210例)，金門縣(194例)，連江縣(28例)。

指揮中心指出，今日新增94例本土病例死亡個案，為53例男性、41例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。

指揮中心說，今日新增107例境外移入個案中，66例男性，41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(4例)，越南及泰國(各3例)，美國(2例)，荷蘭、墨西哥、義大利、土耳其、澳大利亞及英國(各1例)移入，另89例感染國家調查中。

指揮中心統計，截至目前台灣累計 1386萬7683例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含980萬9219例排除)，其中405萬4189例確診，分別為1萬5548例境外移入、403萬8587例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7553例COVID-19死亡病例，其中7538例本土，個案居住縣市分布為新北市1787例、台北市935例、台中市712例、高雄市674例、桃園市588例、台南市519例、彰化縣411例、屏東縣311例、南投縣209例、雲林縣208例、基隆市184例、宜蘭縣161例、苗栗縣151例、嘉義縣139例、新竹縣121例、花蓮縣及嘉義市各119例、台東縣98例、新竹市71例、澎湖縣11例、金門縣10例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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