18年前槍下逃生 陳水扁含淚悼安倍 直指維安有缺失

前總統陳水扁悼念安倍晉三，含淚寫下「一位日本首相之死」這篇追悼文。記者徐白櫻／翻攝

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡，18年前也曾遭遇槍擊案的前總統陳水扁 含淚悼念這位對台灣最友好的日本首相，難過以後再也找不到對台灣這麼力挺的日本友人。陳水扁說，槍擊兇嫌都是挑戰民主主義的恐怖主義，應受最嚴厲譴責。

陳水扁指出，1963年美國總統甘迺迪遇刺身亡，他在初一國文寫「一位美國總統之死」，59年後再度含著眼淚寫「一位日本首相之死」，追思悼念一位對台灣最友好的永遠日本首相安倍晉三，從今爾後，再也找不到對台灣這麼力挺的日本友人，安倍的一句台灣有事就是日本有事，讓台灣人民感動又感恩。

陳水扁說，好友安倍在選舉活動被槍殺死亡， 三一九槍擊案也是發生在總統大選，這次從海上自衛隊退下來的山上徹也因不滿安倍而行兇，阿扁總統連任成功，有人鼓動阿扁犯了竊國之罪，人人得而誅之，都是挑戰民主主義的恐怖主義，應受最嚴厲譴責。

陳說，日本是最民主自由的國家，我們看到歹徒行凶過程，選舉維安確有缺失，但我們更看到緊急啟動的日本醫療體系，也有令人欽佩的地方，從奈良縣立醫科大學附屬醫院頂樓的停機坪，看日本醫用直升機，想想台灣的直身機H停機坪又有幾座堪用？