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18年前槍下逃生 陳水扁含淚悼安倍 直指維安有缺失

記者徐白櫻／高雄報導
前總統陳水扁悼念安倍晉三，含淚寫下「一位日本首相之死」這篇追悼文。記者徐白櫻／翻攝
前總統陳水扁悼念安倍晉三，含淚寫下「一位日本首相之死」這篇追悼文。記者徐白櫻／翻攝

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，18年前也曾遭遇槍擊案的前總統陳水扁含淚悼念這位對台灣最友好的日本首相，難過以後再也找不到對台灣這麼力挺的日本友人。陳水扁說，槍擊兇嫌都是挑戰民主主義的恐怖主義，應受最嚴厲譴責。

陳水扁指出，1963年美國總統甘迺迪遇刺身亡，他在初一國文寫「一位美國總統之死」，59年後再度含著眼淚寫「一位日本首相之死」，追思悼念一位對台灣最友好的永遠日本首相安倍晉三，從今爾後，再也找不到對台灣這麼力挺的日本友人，安倍的一句台灣有事就是日本有事，讓台灣人民感動又感恩。

陳水扁說，好友安倍在選舉活動被槍殺死亡， 三一九槍擊案也是發生在總統大選，這次從海上自衛隊退下來的山上徹也因不滿安倍而行兇，阿扁總統連任成功，有人鼓動阿扁犯了竊國之罪，人人得而誅之，都是挑戰民主主義的恐怖主義，應受最嚴厲譴責。

陳說，日本是最民主自由的國家，我們看到歹徒行凶過程，選舉維安確有缺失，但我們更看到緊急啟動的日本醫療體系，也有令人欽佩的地方，從奈良縣立醫科大學附屬醫院頂樓的停機坪，看日本醫用直升機，想想台灣的直身機H停機坪又有幾座堪用？

日本 安倍 陳水扁

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