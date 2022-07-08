安倍遇刺亡 台北101點燈悼：台灣永遠的朋友

日本前首相安倍晉三今天遭槍殺遇刺身亡，台北101於晚間8時起打字點燈，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁；點燈內容包含「敬悼 安倍首相」、「感謝 安倍首相」與「台灣永遠的朋友」等字幕表達台灣人民的緬懷哀悼。記者林俊良／攝影

日本 前首相安倍 晉三今天遭槍殺遇刺身亡，台北101於當地時間晚8時起打字點燈，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁；點燈內容包含「敬悼 安倍首相」、「感謝 安倍首相」與「台灣永遠的朋友」等字幕表達台灣人民的緬懷哀悼。

日本前首相安倍晉三今天遭槍殺遇刺身亡，台北101於晚間8時起打字點燈，以「敬悼 安倍首相」、「感謝 安倍首相」與「台灣永遠的朋友」等字幕表達台灣人民的緬懷，ㄧ旁半月高掛更顯哀思。記者林俊良／攝影

日本前首相安倍晉三今天遭槍殺遇刺身亡，台北101於晚間8時起打字點燈，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁；點燈內容包含「敬悼 安倍首相」、「感謝 安倍首相」與「台灣永遠的朋友」等字幕表達台灣人民的緬懷哀悼。記者林俊良／攝影

日本前首相安倍晉三今天遭槍殺身亡，台北101於晚間8時起打字點燈，內容包含「敬悼 安倍首相」、「感謝 安倍首相」與「台灣永遠的朋友」等字幕表達台灣人民的緬懷哀悼。記者林俊良／攝影