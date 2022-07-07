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台外交部政次：忽視中國威脅 恐迎新災難

中央社／維爾紐斯7日專電
外交部政務次長曾厚仁(前排中)7日在維爾紐斯舉行的立陶宛和美國建交百年論壇發表演說。他警告，若民主國家太自滿、忽視中國威脅，恐將迎來新一場災難。（中央社）
外交部政務次長曾厚仁(前排中)7日在維爾紐斯舉行的立陶宛和美國建交百年論壇發表演說。他警告，若民主國家太自滿、忽視中國威脅，恐將迎來新一場災難。（中央社）

台外交部政務次長曾厚仁今天說，台灣與中、東歐許多國家在地理上相隔遙遠，地緣政治卻緊密相關、相互影響。他警告，「若民主國家太自滿、忽視中國威脅，恐將迎來新一場災難。」

今年是立陶宛與美國建交百年，立陶宛國會7日舉行以「自由」為主題的紀念論壇，台灣是唯一受邀亞洲國家。曾厚仁在論壇「定義完整而自由的歐洲」（Defining Europe Whole and Free）場次發表演說。

俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭。曾厚仁說，這加速世界分為兩個相互對抗的陣營，也就是民主與威權，而民主陣營正面臨前所未見的險境。

他強調，民主與威權的兩極對抗讓全球各地愈來愈難與各強權維持「等距」，多數國家勢必得「選邊」、不得不展露本質。

另一方面，曾厚仁指出，俄烏戰爭讓歐洲安全再度成為焦點，有可能會影響美國「亞洲轉向」戰略的落實進度和資源分配。不過，長遠來看，歐洲新局勢也迫使美國、歐盟加快調整印太戰略。

曾厚仁提到，只要烏克蘭戰事持續一天，就存在改變地緣政治版圖的動力。不過，無論地緣政治版圖如何變化，隨著俄羅斯趨於衰弱、中國野心日增，印太區域有可能成為下一個熱點。與此同時，有鑑於俄、中與西方的關係都充滿挑戰，俄、中研判將愈走愈近。

因此，曾厚仁強調，和平與穩定應獲完整保衛，不分區域、也避免區域衝突外溢。他欣見北大西洋公約組織 （NATO）的最新戰略構想首度提到中國的野心和脅迫；他說，俄、中持續深化戰略夥伴關係並在侵蝕立基於規則的國際秩序上「彼此增強」，這都讓北約警覺。

戰爭爆發以來，台灣持續關注俄、烏區域情勢。曾厚仁示警，若民主國家太自滿、忽略中國的野心和侵略行徑，「我們或許在不久的未來將面臨災難。」

烏克蘭 俄羅斯 立陶宛

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