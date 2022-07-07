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延續溫和升勢 史指連漲4日

國民黨將視訊參加海峽論壇 台陸委會：勿配合統戰

記者陳政錄、吳亮賢、劉宛琳、廖士鋒／連線報導
第14屆海峽論壇預計7月12日起在廈門舉行。 (本報系資料照)
第14屆海峽論壇預計7月12日起在廈門舉行。 (本報系資料照)

第14屆海峽論壇將於12日起在廈門舉行，國民黨擬比照去年以視訊方式參加，台北市長柯文哲也表示雙城論壇應舉辦。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬7日呼籲，國民黨跟柯文哲應建議停辦，「政府對談才是正途」。陸委會重申，海峽論壇是對台統戰性質平台，地方政府、人民或團體不得與中方在台合辧論壇活動。

中國國台辦發言人朱鳳蓮7日表示，本次論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，約有2000名台灣民眾出席。

國民黨副主席夏立言日前表示，將以視訊方式參加海峽論壇開幕式。他說，國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。至於朱立倫是否如去年一樣預錄視訊出席，還在研究中。

對於海峽論壇，前總統馬英九昨表示，還不曉得國民黨的作法，但在這個時候，兩岸之間溝通這麼少，能夠增加一些溝通，對台灣的安全是有利的。馬英九還直言，九二共識本就很清楚，中國看作是定海神針，台灣看成是兩岸的共同政治基礎，「沒有這個東西，兩岸怎麼可能談呢？」

對於國民黨將參加海峽論壇，鄭運鵬昨指出，國民黨應呼籲共產黨讓兩岸變成政府間對談，「無論誰執政都應該尊重台灣執政者」。他稱，像海峽論壇、雙城論壇這種走小路、開小門的作法，只會讓兩岸關係沒辦法進入正常狀態，呼籲國民黨跟柯文哲應該建議停辦，由政府跟政府談。

台陸委會發言人邱垂正昨重申，不可在台舉辦海峽論壇分支活動或延續性活動等4點立場，並強調政府禁止機關機構、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或中共的「民主協商」活動。

國民黨 柯文哲 馬英九

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