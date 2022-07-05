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台灣電子業競爭力為什麼強？研發幾乎全靠業者自己打拚

編譯劉忠勇／綜合報導
台灣企業研發支出中，76.7%和電子和電子零牛相關，台積電和鴻海顯然是台灣研發的主力。(路透)
台灣企業研發支出中，76.7%和電子和電子零牛相關，台積電和鴻海顯然是台灣研發的主力。(路透)

台灣電子業在全球競爭力為什麼這麼強大，日本一項研究給了答案：台灣研發支出中，企業占了絕大多數。不過，研究也發現，台灣投入基礎研究的資源不多，形成台灣長期實力的隱憂。

據日經新聞報導，日本的科學技術振興機構6月底發表一項研究，檢視蔡英文政府治下台灣的研發趨勢。研究發現，台灣2020年共新台幣7187億元（242億美元）研發支出中，企業占了82.5% ，相較之下，這比率在美國、中國大陸、日本還不到70%。

企業研發支出中，76.7%和電子和電子零牛相關，台積電和鴻海顯然是台灣研發的主力。

研究也發現，台灣專利權在內技術貿易逆差的情況有所改善，2017年淨技術進口額由2015年的新台幣1,600億元減至788億美元，且繼續呈現縮減的趨勢，其中以電子零件和電腦相關的技術進口額減少最多，尤其是來自美國的進口額。

這項研究的撰稿人、台灣野村總研的田崎嘉邦指出，台灣製造業取得更好的技術，因此付給美國企業的權利金也少了。

不過，台灣2020年投入基礎研究的研發支出只有7%，雖高於中國大陸的5%，仍遠低於歐、美、日等工業國家的20%左右。田崎表示，這表明台灣優先考量的是立即獲利，「就保持中長期的國際競爭力來說這是一個令人憂心的數字」。

日本 台積電 蔡英文

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