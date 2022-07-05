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全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

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全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

記者王聖藜、林孟潔、王宏舜／台北6日電
立委蘇震清。（本報資料照片）
立委蘇震清。（本報資料照片）

台北地院審理國會史上最大弊案的立委集體貪瀆案，「跨黨派」4名現、卸任立委廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清無人認罪，但SOGO案行賄人太流公司前董事長李恆隆認罪，包含意外查到立委趙正宇涉貪，合議庭審理2年今宣判，蘇震清10年、廖國棟8年6個月等刑度。

台北地方法院今依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判蘇震清10年，褫奪公權5年、廖國棟8年6月，褫奪公權4年、陳超明7年8月，褫奪公權3年，依不違背職務期約賄賂罪判徐永明7年4月，褫奪公權3年。

趙正宇違背稅捐稽徵法逃漏稅判刑6月，得易科罰金，財產來源不明部分無罪。

事實上，立委貪瀆案分李恆隆運作爭取SOGO經營權的公聽會一案、殯葬業者行求向營建署及陽明山國家公園管理處施壓一案，檢調在2020年7月31日收網、9月21日起訴，法院審理，月前辯結。

廖國棟被控收賄790萬元(台幣，下同，約26.4萬美元)，且收受賄款時，被檢調跟監拍下拿錢的證據，廖偵查中一度認罪，又翻異前供，曾經被羈押，迄不認罪，不過，廖的國會辦公室主任丁復華充任「白手套」且認罪。

陳超明被控透過國會辦公室主任梁文一收賄100萬元，存進政治獻金專戶，陳曾拒絕協助召開SOGO案公司法鑑定公聽會，與李恆隆同庭時，曾怒斥李，陳個人被控「行為」不多，也一度羈押禁見。

蘇震清被控收賄2580萬元，偵查中即稱款項是借貸款，未獲採信，蘇認為，檢調人員以「不連續的錄音錄影」證據控訴他貪汙，又誘逼李恆隆權充「汙點證人」，證據無證據能力，另起爐灶自訴承辦檢察官違法，蘇一審判決有罪後，「偵查證據」是否合法，將是蘇震清二審主攻檢方的焦點。

徐永明被控期約收賄200萬元，錢未入袋，不過，他出席公司法公聽會發聲；司法實務上，期約賄賂要證明到「行、收賄雙方合意」舉證有難度，不過，李恆隆與「白手套」郭克銘都做出不利徐的證述。

至於趙正宇部分，則因檢調監控郭克銘截聽查知趙涉不法，台北地檢署分2次起訴趙正宇涉貪汙財產來源不明、逃漏稅捐罪，併案審理；趙自始作無罪答辯，稱資金是仲介土地交易的收入等，已補正納稅。

除涉案立委，立委的辦公室主任、「白手套」也同案被訴，也是無人認罪；蘇震清的助理余學洋被控收賄124萬元，廖國棟的助理丁復華被控收賄180萬元，陳超明的助理梁文一被控收賄50萬元，趙正宇的助理林家騏被控向業者詐騙1100萬元，本案被告還有涉行賄、侵占賄款的郭克銘，合議庭今天一併宣判。

立委集體貪瀆案的「初始點」，是李恆隆不服遠東集團徐旭東奪下SOGO經營權，如鯁在喉許多年。

李恆隆除最近幾年行賄「跨黨派」立法委員外，多年前還行賄前第一夫人吳淑珍，爆發「SOGO禮券案」；2年前，立委案收網，李羈押，押期中檢調提訊他19次供出犯罪事實、架構，審判中，李想與檢方認罪協商圖更輕的「易科罰金刑」不成，但檢方起訴時，早已建請法院對李以證人保護法適用。

貸款 詐騙 檢察官

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