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自低風險國入境台灣 可望取消登機前PCR

台灣新聞組／台北6日電
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台灣5日新冠疫情本土、死亡個案雙雙回升，單日本土確診3萬5914例，死亡個案103例；目前入境檢疫措施嚴格，需檢附搭機前二日的PCR陰性報告，專家建議逐步放寬，對此，指揮官陳時中表示，可能取消自「低風險」國家來台者的PCR檢驗規定，但不會以快篩來代替檢驗。

昨新增個案比前天增加1萬2000多人，指揮中心發言人莊人祥說，周二數據都是每周較高的一天，但對比上周二，則減少8000多例。在分布上，僅台中、新北、高雄等三市超過4000例。

台灣邊境檢疫措施偏嚴，入境旅客仍需檢附搭機前二日的PCR陰性報告，且須「3+4」入境隔離，台大兒童醫院長黃立民建議，將PCR檢驗改為快篩，甚至鬆綁至「0+7」。陳時中昨出席活動時說，將PCR檢驗改快篩的機會較低，但自低風險國家來台者則考慮取消PCR檢驗規定。莊人祥則在下午疫情記者會上解釋，「指揮官只是提一個大方向，目前配套都還在討論。」

依照指揮中心現有定義，所謂「低風險」國家兩大條件為「近14日平均確診病例數小於十」，或「14日內每百萬人口平均確診數小於一」，觀念仍舊停留在「清零」時期，莊人祥說，將斟酌疫情數據來考量及調整定義。

至於入境檢疫是否鬆綁到「0+7」？莊人祥強調，這須視8月疫情發展狀況才能決定，確診人數需要降到很低，加上暑假可能再現一小波BA.4、BA.5疫情，因此，不會大幅放寬入境檢疫措施。

疫情 陳時中 邊境

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