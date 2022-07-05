我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本科學家利用冷凍乾燥體細胞 成功複製老鼠

快看世界／救F1中國車手一命的Halo裝置是什麼？

新竹市長林智堅澄清自己的論文是第一手資料 未抄襲

中央社新竹市5日電
民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅在記者會拿出台灣大學與中華大學教授所提供聲明書。(中央社)
民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅在記者會拿出台灣大學與中華大學教授所提供聲明書。(中央社)

將參選桃園市長的新竹市長林智堅，被指控論文涉抄襲台大國發所碩士生余正煌，林智堅表示，余正煌論文致謝部分，提及感謝他提供內部民調數據資料，證明他才是第一手資料。

前桃園市議員王浩宇也在網路上張貼余正煌論文誌謝，文中寫道「感謝本所所長教授陳明通老師，幫助協調本論文研究的主角新竹市長林智堅，提供當時競選總部內部參考所用之民調數據資料予學生分析，在與林市長僅有幾面之緣的情形下，市長仍願意提供協助，特此對陳明通老師及新竹市長林智堅表達感謝之意。」

林智堅今天中午在記者會表示，余正煌的論文致謝部分，提及感謝陳明通幫助協調研究他所提供內部民調數據資料，能做分析，對陳明通與他表達感謝。從這些能證明，他才是第一手資料，由他提供資料給余正煌做研究。

林智堅說，余正煌在2016年先完成碩論口試，但就像陳明通已向媒體澄清的內容，余正煌不但用了他所提供的資料，也參考了他的碩論初稿，「只是我的畢業時間比較晚」。

當年的指導教授、現任國安局長陳明通今天稍早也發布聲明表示，他是林智堅的指導教授，需幫林智堅澄清，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，「問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，怎麼寫也是我先指導林智堅」。

陳明通說，余正煌因一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，在他徵得林智堅同意後，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議換題目寫林智堅；同時把林智堅初步寫的幾章，尤其是研究設計，給余正煌參考。

陳明通指出，只是後來余正煌先畢業，林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性。

民調

上一則

歐洲議會全會通過報告 支持與台增進供應鏈韌性合作

延伸閱讀

新竹市長林智堅轉戰桃園 論文爆抄襲 連錯字都一樣

新竹市長林智堅轉戰桃園 論文爆抄襲 連錯字都一樣
冷眼集／林智堅碩士論文一魚三吃 真作者是誰

冷眼集／林智堅碩士論文一魚三吃 真作者是誰
新竹市長轉戰桃園 林智堅論文爆抄襲 連錯字都一樣

新竹市長轉戰桃園 林智堅論文爆抄襲 連錯字都一樣
民調打臉林智堅 6成桃園人盼他做滿新竹市長

民調打臉林智堅 6成桃園人盼他做滿新竹市長

熱門新聞

不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
對於國民黨中央提名炸鍋，全國正副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌1日晚邀請全台正副議長餐敘，眾人將以行動聲援苗栗與花蓮縣議長。（圖：蔣根煌提供）

國民黨提名內訌 張亞中：權臣當道 國民黨不應是「傅家黨」

2022-07-03 02:29

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與