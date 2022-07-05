新竹市長林智堅澄清自己的論文是第一手資料 未抄襲

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅在記者會拿出台灣大學與中華大學教授所提供聲明書。(中央社)

將參選桃園市長的新竹市長林智堅，被指控論文涉抄襲台大國發所碩士生余正煌，林智堅表示，余正煌論文致謝部分，提及感謝他提供內部民調 數據資料，證明他才是第一手資料。

前桃園市議員王浩宇也在網路上張貼余正煌論文誌謝，文中寫道「感謝本所所長教授陳明通老師，幫助協調本論文研究的主角新竹市長林智堅，提供當時競選總部內部參考所用之民調數據資料予學生分析，在與林市長僅有幾面之緣的情形下，市長仍願意提供協助，特此對陳明通老師及新竹市長林智堅表達感謝之意。」

林智堅今天中午在記者會表示，余正煌的論文致謝部分，提及感謝陳明通幫助協調研究他所提供內部民調數據資料，能做分析，對陳明通與他表達感謝。從這些能證明，他才是第一手資料，由他提供資料給余正煌做研究。

林智堅說，余正煌在2016年先完成碩論口試，但就像陳明通已向媒體澄清的內容，余正煌不但用了他所提供的資料，也參考了他的碩論初稿，「只是我的畢業時間比較晚」。

當年的指導教授、現任國安局長陳明通今天稍早也發布聲明表示，他是林智堅的指導教授，需幫林智堅澄清，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，「問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，怎麼寫也是我先指導林智堅」。

陳明通說，余正煌因一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，在他徵得林智堅同意後，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議換題目寫林智堅；同時把林智堅初步寫的幾章，尤其是研究設計，給余正煌參考。

陳明通指出，只是後來余正煌先畢業，林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性。