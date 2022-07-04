新竹市長轉戰桃園 林智堅論文爆抄襲 連錯字都一樣

新竹市長林智堅2008年中華大學科技管理研究所碩士論文，被質疑涉抄襲竹科一份調查報告，圖表、數據、參考文獻幾乎相同。(記者陳正興／攝影)

政治人物論文涉嫌抄襲事件再添一筆。台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名 桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅，2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。

這兩篇論文雷同度極高，不僅內容幾乎相同，包括圖表、引用文獻、附錄、參考文獻，甚至錯字都幾乎一樣。王鴻薇表示，林智堅抄襲的對象是竹科公開招標的委辦案，等於是剽竊政府財產，情節比一般學術抄襲還要嚴重。

「中間過程完全沒有問題…」，林智堅昨晚受訪指出，這些爆料內容先前就遭披露，這不算什麼新聞，已是舊聞。記者詢問撰寫論文、聯名發表文章時是否知道這是竹科管理局委外辦理的期末報告？他回答，「沒有問題，我的論文沒有問題。」

幕僚指，2020總統大選時，時代力量前立委徐永明就針對此論文案提出指控，當時林智堅及指導教授賀力行都加以澄清。

竹科管理局副局長陳淑珠昨晚受訪驚訝說，從未聽過相關說法，既是科管局委外辦理的期末報告，智財權都屬科管局，與他人碩士論文是否雷同，可能需要調出當初與中華大學簽訂的委託契約才能釐清。

中華大學表示，正詢問科管所老師參與此期末報告和論文相關過程，暫無法回應。

王鴻薇比對資料發現，林智堅的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，不僅題目與竹科委辦報告極為相似，內容幾乎完全雷同，而且「連錯字都一樣」；如竹科報告在緒論裡將「籃球」寫成「藍球」，林智堅的碩士論文也是寫成「藍球」。

王鴻薇說，林智堅碩論不只文字和竹科報告相同，引用11個表格也完全一致；表格中數字，亦完全相同，顯示林智堅這個民調 論文，沒有自己做民調。