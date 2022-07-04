台疫情走緩 新增2.3萬例確診 死亡69例創一個月來新低

圖／指揮中心提供

本土疫情持續走緩，台灣今日新增23045例本土個案、境外移入73例，其中死亡個案來到69例，為近一個月以來新低。

指揮中心表示，今日新增之2萬3045例本土病例，為1萬929例男性、1萬2087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3438例)、台中市(3217例)、高雄市(2719例)、桃園市(2411例)、台北市(1992例)、台南市(1842例)、彰化縣(1336例)、屏東縣(921例)、苗栗縣(619例)、雲林縣(609例)、新竹縣(599例)、新竹市(491例)、宜蘭縣(491例)、南投縣(472例)、嘉義縣(439例)、花蓮縣(436例)、台東縣(254例)、基隆市(246例)、嘉義市(213例)、澎湖縣(157例)、金門縣(125例)、連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為36例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、64例具慢性病史、48例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今年5月12日至7月1日，死亡日期介於6月23日至7月1日。

指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，為42例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)、越南 (2例)、德國、土耳其及西班牙(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日介於今年7月2日至7月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1361萬737例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含971萬3634例排除)，其中389萬3643例確診，分別為1萬4995例境外移入、387萬8594例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7025例COVID-19死亡病例，其中7010例本土，個案居住縣市分布為新北市1726例、台北市905例、台中市656例、高雄市598例、桃園市557例、台南市457例、彰化縣362例、屏東縣289例、雲林縣182例、南投縣179例、基隆市173例、宜蘭縣153例、苗栗縣137例、嘉義縣128例、花蓮縣114例、新竹縣111例、嘉義市109例、台東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。今增1歲女童死亡 兒童死亡累計21例。