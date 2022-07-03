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受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

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受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

中央社／華盛頓3日電
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

俄烏戰爭延燒4個多月，華郵近日專訪多名烏克蘭前線台籍志願兵。報導說，志願兵在前線講述台灣處境，讓來自波蘭、美國、澳洲等國士兵自告奮勇直喊，若中國攻台就「台灣見」。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天以「憂心中國威脅，台灣人加入烏克蘭抗俄作戰」為題，刊登一篇訪問多名烏國前線台籍志願兵的報導，講述他們為何願意奮不顧身投入戰事。

這些志願者有各種不同背景，來自桃園的51歲莊育瑋（Chuang Yu-wei，譯音）是導遊，他在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月號召外國志願軍加入戰事的隔天，就自願報名。

「台灣不能只當個巨嬰，哭喊要別人幫忙，自己卻不願意幫別人。」莊育瑋接受華郵訪問說道。他不希望台灣人被國際認為是一群不願幫忙，只會躺在地上等人來救的那種人，「你若想要別人幫你，必須先伸出援手」。

莊育瑋1990年代曾在台灣當兵，自從3月抵達烏克蘭以來，他在東部第一大城哈爾科夫（Kharkiv）前線附近加入巡邏隊，也幫忙炊事、負責運送補給及挖掘壕溝等。

報導引述莊育瑋表示，幫助烏克蘭等於替台灣爭取時間。他說，若烏克蘭兩週就被擊敗，中國國家主席習近平就會攻打台灣，但首都基輔（Kyiv）抵擋住俄軍圍攻，讓他對台灣燃起希望。

報導說，對許多台灣人來說，俄國侵烏之所以讓他們如此感同身受，是因為台灣也面對相似處境。台灣人時時刻刻活在強大威權鄰居中國的威脅之下，中國宣稱擁有民主台灣的主權，且誓言必要時甘於動武奪台。

在這背景下，台籍志願兵利用機會向他國士兵講述台灣危險處境，包括27歲曾接受兩棲「蛙人」訓練的陳廷偉（Chen Ting-wei，譯音）。

報導引述陳廷偉表示，當他告訴別國士兵他來自台灣時，他們都承諾願在必要時赴前線支援台灣。「來自波蘭、美國、澳洲、巴西和烏克蘭的人都跟我說，若中國攻打台灣，『我們台灣見』。」

除了展現台灣人「助人助己」精神、爭取他國人民對台支持外，加入烏國抗俄也讓台籍志願兵有機會親身體驗戰爭，獲取寶貴經驗。

陳廷偉說，有天他和同隊士兵躲在壕溝中，一輛車從後面急駛而來，一名從美國陸戰隊退役的隊友建議他們趕緊離開，萬一那輛車是俄國偵防車。不到1分鐘，他們先前所在區域就遭轟炸，一名來不及閃躲的隊友不幸喪生。

「我在戰場上得到最重要的經驗就是敏捷性。」陳廷偉說：「沒有這個經驗，你無法快速反應。」

目前不清楚有多少台灣人加入烏克蘭抗俄作戰，但報導引述受訪者表示，約有10人。

烏克蘭 澳洲 華郵

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