台指揮中心估確診降到2萬失準 醫師曝下降力道恐達極限

指揮中心4天前預估台灣本土個案可望降至2萬多例失準；對此，醫師沈政男指出，台灣整體下降力道趨緩，甚至已到達極限。(本報資料照片)

指揮中心4天前預估昨天台灣本土個案可望降至2萬多例，未料昨新增32567例，預測有些失準；對此，醫師沈政男指出，北部疫況陷入平原期，台灣整體下降力道則趨緩，甚至已到達極限，更直言「死亡人數七千大關，有可能守不住了」。

沈政男表示，台北市昨天新增本土個案達2700多例，跟上上周日（6月26日）幾乎完全一樣，而整個台北區（北北基宜）加起來也是如此，Rt值0.95，已趨近1，而Rt值等於1，就是代表陷入平原其，不會繼續降下來了。

而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞6月30日時預估未來幾天的趨勢，都還是會在3萬多例，但指出「假日通報數減少的話，有可能會降到2萬多例」；未料，昨天的本土個案仍突破3萬例，預測有些失準。

對此，沈政男認為，指揮中心原預估說上周末有機會掉到2萬多，結果還是3萬多，道理就是台灣降到3萬之譜以後，下降力道就會趨緩，甚至已到達極限。台北區就是現成的在地模型。接下來就看，全台會不會跟台北區一樣，陷入平原期。

若全台真的陷入平原期，現階段仍是因為BA.2，而非BA.4、BA.5。而BA.4、BA.5或許會掀起一波小高峰，但沒有那麼快。此外，要壓低死亡人數，只能靠壓低染疫人數了，但現在要壓低致死率已不容易，死亡人數七千大關，有可能守不住了。