3天內第2次 澳門再於台灣芒果包裝檢驗出新冠病毒

澳門再指台灣輸澳芒果外包裝檢出新冠病毒，全數銷毀。圖為台灣市面上展售的芒果。（本報資料照）

澳門 政府2日晚間表示，7月1日再從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒陽性，將暫緩品牌商入口申請一周。澳門政府稱，這是3天內第二次在台灣芒果發現新冠核酸檢測 呈陽性。澳門政府還指相關措施不針對任何國家和地區。

澳門日報引述當地市政署消息報導，上述5箱共50公斤的芒果全數封存，沒有流入市面，將銷毀處理。

報導表示，市政署一直參照中國對冷鏈食品新冠病毒核酸抽樣檢測的相關技術準則，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，並先後在來自阿根廷、波蘭、越南、印尼、香港 的冷鏈及乳製品的食品、內外包裝發現新冠病毒。

報導強調，相關措施是為保障澳門居民免受感染，「並不針對任何國家和地區」。

澳門日報也提到，1日也在一批經香港轉口到澳門的阿根廷的急凍牛肚包裝樣本，檢出新冠核酸陽性，60箱共650公斤的牛肚也將做同樣處置，涉事加工廠產品也被暫緩入口申請一周。

報導稱，市政署自此波疫情爆發以來，加強對進口冷鏈食品及水果的外包裝清潔消毒，每週平均消毒的數量約10萬箱，一月至今已抽檢5萬5000個樣本。此外，冷鏈食品工作人員每48小時須接受病毒核酸檢測。

澳門6月29日在一批台灣進口的芒果樣本，檢出新冠病毒核酸檢測陽性，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，暫緩廠商相同來源產品進口1周。