中華男籃負於中國隊 孫思堯夾頸對手 台網友：幹得好

孫思堯出示網友讚許他「幹得好」的截圖畫面。（孫思堯Instagram）

中華男 籃1日在墨爾本參加世界盃 亞洲區資格賽第三階段賽事，迎戰對手中國隊，最終以58：94吞下敗仗。但過程中的中華隊孫思堯疑似出現鎖頸對手朱俊龍的畫面，引發網友論戰。

這場美東時間7月1日凌晨在墨爾本舉行的賽事，比賽進行到第二節時，中華隊的孫思堯在籃下卡位時右手疑似卡住中國隊朱俊龍的脖子，朱俊龍幾次掙扎後一把推開孫思堯，雙方產生肢體摩擦，好在雙方隊友及時將兩人拉開，才沒有讓衝突進一步擴大。裁判並沒有對這個動作進行任何吹罰，兩人被分開後，比賽繼續進行。

中央社的報導稱，比賽第2節還發生一段插曲，台灣中鋒孫思堯和對方前鋒朱俊龍在籃下卡位時，雙方肢體糾纏在一起，一度引爆對手火氣，所幸並未擦搶走火、引發更嚴重的肢體衝突。

比賽結束，事件仍未平息，孫思堯在Instagram上發布了有網民誇讚他「幹得好」的圖片，並且將自己的行為歸咎到對手隊員身上。他的帖文中表示：「我不是一個會主動打人的人，但我也沒辦法接受我的隊友被欺負或有人想騎到我們頭上」。

另有網友稱許孫思堯「不畏衝撞的決心」，大讚他「硬起來」對抗。

不過，也有網友稱「球可以輸，人品也可以輸，但是嘴必須硬必須酸」、「先打出成績吧，別搞小動作」、「輸到脫褲也只能口嗨精神勝利」。

目前中國隊以3勝1負的戰績，提前晉級世預賽下一輪。而中華隊為0勝4負。７月4日中華隊還將再次與中國隊過招。