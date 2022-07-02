我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市今晚迎強風暴雨 3日及國慶當日轉晴

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

中華男籃負於中國隊 孫思堯夾頸對手 台網友：幹得好

記者陳言喬／即時報導
孫思堯出示網友讚許他「幹得好」的截圖畫面。（孫思堯Instagram）
孫思堯出示網友讚許他「幹得好」的截圖畫面。（孫思堯Instagram）

華男籃1日在墨爾本參加世界盃亞洲區資格賽第三階段賽事，迎戰對手中國隊，最終以58：94吞下敗仗。但過程中的中華隊孫思堯疑似出現鎖頸對手朱俊龍的畫面，引發網友論戰。

這場美東時間7月1日凌晨在墨爾本舉行的賽事，比賽進行到第二節時，中華隊的孫思堯在籃下卡位時右手疑似卡住中國隊朱俊龍的脖子，朱俊龍幾次掙扎後一把推開孫思堯，雙方產生肢體摩擦，好在雙方隊友及時將兩人拉開，才沒有讓衝突進一步擴大。裁判並沒有對這個動作進行任何吹罰，兩人被分開後，比賽繼續進行。

中央社的報導稱，比賽第2節還發生一段插曲，台灣中鋒孫思堯和對方前鋒朱俊龍在籃下卡位時，雙方肢體糾纏在一起，一度引爆對手火氣，所幸並未擦搶走火、引發更嚴重的肢體衝突。

比賽結束，事件仍未平息，孫思堯在Instagram上發布了有網民誇讚他「幹得好」的圖片，並且將自己的行為歸咎到對手隊員身上。他的帖文中表示：「我不是一個會主動打人的人，但我也沒辦法接受我的隊友被欺負或有人想騎到我們頭上」。

另有網友稱許孫思堯「不畏衝撞的決心」，大讚他「硬起來」對抗。

不過，也有網友稱「球可以輸，人品也可以輸，但是嘴必須硬必須酸」、「先打出成績吧，別搞小動作」、「輸到脫褲也只能口嗨精神勝利」。

目前中國隊以3勝1負的戰績，提前晉級世預賽下一輪。而中華隊為0勝4負。７月4日中華隊還將再次與中國隊過招。

雙方一度推擠，但被拉開。（fastsport籃球頻道截圖）
雙方一度推擠，但被拉開。（fastsport籃球頻道截圖）
孫思堯出示網友的讚許言詞。（孫思堯Instagram）
孫思堯出示網友的讚許言詞。（孫思堯Instagram）
中華隊的孫思堯（20號）在籃下卡位時右手夾住朱俊龍（26號）頸部。（fastsp...
中華隊的孫思堯（20號）在籃下卡位時右手夾住朱俊龍（26號）頸部。（fastsport籃球頻道截圖）

華男 世界盃

上一則

台灣染疫致死率萬分之16 超過指揮中心防線

延伸閱讀

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸
影／中澳籃球賽 港維權人士和中民族主義分子爆衝突

影／中澳籃球賽 港維權人士和中民族主義分子爆衝突
影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭
唐山打人案調查：警28分鐘才到場 被毆女輕傷 涉事公安分局副局長免職

唐山打人案調查：警28分鐘才到場 被毆女輕傷 涉事公安分局副局長免職

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52

超人氣

更多 >
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%
習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片