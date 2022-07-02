台灣新增3萬4748例、96死 各縣市確診均5000例以下

莊人祥說，新增3萬4827例新冠肺炎確定病例，分別為3萬4748例本土個及79例境外移入。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布台灣新增3萬4827例COVID-19確定病例，分別為3萬4748例本土個案及79例境外移入；另確診個案中新增96例死亡。本土確診個案較昨日下降2.6%。今各縣市新增案例數皆未超過5000例，前三名為台中市4952例、新北市4738例、高雄市市4397例。

指揮中心表示，今日新增之3萬4748例本土病例，為1萬6319例男性，18421例女性，8例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為台中市(4952例)，新北市(4738例)，高雄市(4397例)，桃園市(3467例)，台南市(3001例)，台北市(2652例)，彰化縣(2234例)，屏東縣(1377例)，雲林縣(1036例)，苗栗縣(889例)，新竹縣(868例)，嘉義縣(754例)，新竹市(735例)，南投縣(726例)，宜蘭縣(672例)，花蓮縣(602例)，嘉義市(459例)，台東縣(445例)，基隆市(379例)，澎湖縣(183例)，金門縣(158例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為61例男性、35例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、90例具慢性病史、61例未接種3劑COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月2日至6月29日，死亡日期介於6月15日至6月29日。

指揮中心說，今日新增79例境外移入個案中，為48例男性，31例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國(4例)，美國(2例)，波蘭、西班牙、越南 、泰國、印尼、南韓、法國、比利時、菲律賓、義大利 、荷蘭、馬來西亞及德國(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日介於今年6月12日至7月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計135萬24061例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含968萬1626例排除)，其中383萬7856例確診，分別為1萬4799例境外移入、382萬3003例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6868例COVID-19死亡病例，其中6853例本土，個案居住縣市分布為新北市1708例、台北市896例、台中市632例、高雄市583例、桃園市556例、台南市435例、彰化縣341例、屏東縣279例、雲林縣177例、南投縣173例、基隆市172例、宜蘭縣148例、苗栗縣133例、嘉義縣122例、花蓮縣113例、新竹縣108例、嘉義市106例、台東縣89例、新竹市64例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。