洽經貿合作 台政委鄧振中會美副貿易代表和商務部長

美台經貿官員（左起）美國在台協會（AIT）經貿商務總監洪士杰、美國副貿易代表畢昂奇、行政院政務委員鄧振中和駐美國代表處經濟組組長胡啟娟，30日在美國貿易代表署會談。圖：駐美處提供

台灣行政院政務委員鄧振中6月30日訪美國貿易代表署（USTR）會晤副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），討論下一階段如何推動台美21世紀貿易倡議；此外，鄧振中因確診在墨西哥隔離，無緣參加今年度的選擇美國（Select USA）投資 峰會，他6月27日透過視訊會晤商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）。

台美6月1日宣布啟動21世紀貿易倡議，6月27日在華府舉行首場會議，主談人鄧振中染疫只能線上參與，在符合美國疾病防治中心（CDC）的旅行指引後，他親赴華府，6月30日拜會USTR和畢昂奇碰面。

他7月1日在華府舉行記者會說明倡議進展，鄧振中表示，6月27日的會議進行約4小時，花了很長時間聽取來自美台的不同利害關係人發表對雙邊關係的看法，這些利害關係人都很有代表性，也相當支持提升台美關係，若台美有更強的法律結構基礎會有利企業運作。

鄧振中說，他6月30日和畢昂奇再次梳理首次會議成果之外，也談下一階段如何推動倡議；美國政府正在徵詢公眾意見，這個程序將在7月初完成，他預期美國公眾對此事十分支持，台美將在未來數周保持密切聯繫，以便早日啟動談判。

不過鄧振中並未透露時程，他說，相信雙方都有意願盡快，接下來台美要敲定談判期程和進行方式。

鄧振中說，可以理解外界對台美21世紀貿易倡議的質疑，也期待能早日做出成果；事實上，當蔡英文總統宣布解禁含萊劑的美豬牛進口後，台灣方面就更積極推動美國展開雙邊貿易協定（BTA）洽談，加上美國國會支持力道強勁，加深台灣與美對話底氣。

鄧振中表示，他5月20日在曼谷與美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）舉行亞太經濟合作會議（APEC）部長會議場邊會談時，當面向戴琪提及此事，戴琪透露將提出提升雙邊關係的具體作法，後來推出貿易倡議。

此外，鄧振中說，這次美國商務部主辦選擇美國投資高峰會，台灣不僅是最大代表團，也有台灣矽晶圓大廠環球晶宣布在德州的投資案，身為團長的他雖然無法親自參與，不過雷蒙多在27日透過視訊對他表示，感謝台灣對美國的高度興趣，期盼能與台灣發展更多商業關係。

鄧振中則對雷蒙多說，台灣的供應鏈和投資等都與美國關係密切，重大投資案將有助更多企業考慮到美布局。