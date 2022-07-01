具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉看不慣汪小菲

不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

國民姐夫具俊曄 (DJ KOO)，凌晨在台北信義區夜店再展DJ秀，一出場先以中文「大家好」問候粉絲，再隨電音節奏問大家「Are you ready？」獲得眾粉絲尖叫互動，全場氣氛嗨翻。只是外界期待小S 今晚會再次降臨力挺姐夫，但最後仍未見現身，推測是因為她一早要南下高雄參加「金曲33」，正在養精蓄銳、保持最佳狀態。

具俊曄(右)日前在台任DJ，小姨子小S現場力挺。本報資料照片

昨晚10點多，Ai Nightclub已有粉絲陸續進場，夜店下則約有上百人在排隊，而11點多時，突然發生小插曲，信義分局近30幾名員警到場臨檢，拿反毒牌子宣導，進行例行性檢查，執行公務約莫15分鐘便收隊離開。具俊曄則在凌晨12點15分左右，由工作人員護下進入夜店，DJ秀於12點48分正式進入「打鐵」。

不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

此外，現場有不少酷龍鐵粉等候多時，上次手裡高舉大S 「美容教主」、成功引起具俊曄關注的粉絲，再以同樣「應援物」到場支持，原來她是酷龍鐵粉，早在1998年開始追星，已然是初代哈韓元祖，在對「具大戀」獻上祝福後，話鋒一轉開始Diss大S前夫，認爲汪小菲近來頻蹭前妻熱度、炒話題以挽救事業。

酷龍鐵粉再以「美容大王」一書到場應援具俊曄。圖／讀者提供

具俊曄與大S愛得火熱，3月初為愛啟程來台尋妻，一解除防疫隔離，馬上直奔大S家一解相思。4月中，具俊曄在台北夜店展開首場DJ秀，刷碟模樣、掌握全場氣氛盡顯帥氣，小姨子小S和老公許雅鈞到場支持，而具俊曄也貼心播放小S新歌「九九乘法表」，小S終於圓夢與姐夫完成首次合作。

具俊曄日前返台後，曾和大S出席周杰倫邀請的晚宴活動，並在IG秀合照「What a wonderful night！」據悉，具俊曄下周將前進中台灣，於7月9日在台中夜店刷碟，揪粉絲隨節奏盡情搖擺。