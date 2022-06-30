竹筴魚之後…台芒果銷澳門檢出新冠病毒 遭禁一周

我國芒果被澳門檢出新冠肺炎病毒核酸陽性。（取材自澳門政府市政署官網）

澳門 特別行政區政府市政署離島綜合服務中心6月30日發文，台灣芒果檢出新冠肺炎 病毒核酸陽性，這批100公斤台灣芒果全數銷毀，至於究竟是哪裡外銷的芒果，農委會正在查證中。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，目前農糧署正在追查，還在了解中，究竟是哪裡外銷的芒果，相關問題，由農委會防檢局統一回應，但求證防檢局，防檢局各發言系統一如往常，並未接電話。

據澳門特別行政區政府市政署官網顯示，一批由台灣地區進口的芒果樣本6月29日新型冠狀病毒核酸檢測 呈陽性，市政署隨即啟動應急預案，將20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀，沒有流入市面。市政署亦對存放該批貨品的周邊環境進行徹底消毒，將曾接觸貨物的人員資料交衛生部門調查跟進。由即日起，市政署暫緩涉事廠商相同來源產品的入口一周。

即將進入芒果外銷產季，根據統計，從今年4月1日至7月1日（夏天才有芒果），台灣外銷芒果量為1840.55公噸，前五大主要外銷國家為香港1010.78公噸、日本391.29公噸、南韓339.09公噸、中國50.17公噸、汶萊21.18公噸。

至於澳門排第九，到7月1日止銷售0.94公噸，分別在5月23日外銷0.23公噸；5月25日0.17公噸；6月2日0.13公噸；6月15日0.25公噸、6月16日0.02公噸；至於這次因為被澳門檢出新冠肺炎病毒核酸陽性的6月29日外銷的芒果，並沒有列在台灣官方的外銷貿易統計上。

中國海關總署6月也曾先後公告，從台灣輸陸的冰鮮白帶魚、凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，並按規定暫停接受台灣涉事相關水產品生產企業的產品申報一周。

中國國台辦發言人馬曉光早前表示，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎疫情輸入風險，切實保護民眾健康安全。