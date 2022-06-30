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投票挺台灣美食 Uber Eats將No.1台味送上紐約時報廣場

記者黃筱晴／即時報導
國際藝術家蕭青陽（左起）、Uber Eats業務副總吉慶、世界麵包冠軍武子靖共同揭幕活動網站，投下「台灣美食之光」第一票。圖／Uber Eats提供
國際藝術家蕭青陽（左起）、Uber Eats業務副總吉慶、世界麵包冠軍武子靖共同揭幕活動網站，投下「台灣美食之光」第一票。圖／Uber Eats提供

Uber Eats宣布啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，即日起至7月20日止，舉辦為期3周的台味爭霸全民票選活動，Uber Eats將於7月底將民眾首選的台味美食華麗登上「紐約時報廣場」指標看板，讓國際社會關注台灣美食與文化，為未來重啟邊境迎接觀光客預先暖身。

除了宣布票選活動開跑，Uber Eats也從台灣平台消費大數據得出最新最有趣的10大熱門台味潮流，包括鹹酥雞在餐期期間平均每24秒就有1人點；愛吃清蒸肉圓的民眾比油炸肉圓多1倍，且最愛點肉圓的竟然是台北消費者；台北市牛肉麵商家最密集，新北市消費者吃最多牛肉麵；麻辣臭豆腐支持度超越經典脆皮口味，早上10時至11時竟然是最多消費者點臭豆腐的時間；珍奶經典不敗，今年1～5月期間平台消費者共點了近160萬杯；滷肉飯是新北市消費者早餐時段首選，到了台北市則變成宵夜必點；網路熱推的米糕店在Uber Eats上單月可賣出近1萬碗；請客、打賭常點的雞排，消費者最愛原味、脆皮、炭烤3大經典口味；自2016年底至今，Uber Eats上累計訂購了近19萬籠小籠包，共超過100萬顆小籠包；銅板價招財食物刈包，台中消費者最愛點，但最受歡迎的刈包商家在新竹。

想要讓自己心目中的最佳台味料理登上國際舞台，可至Uber Eats「挺台灣美食之光前進世界」計畫活動官網（https://www.ubereats-for-taiwan.com）投票。

Uber Eats啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，票選活動即日起至7月20日...
Uber Eats啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，票選活動即日起至7月20日，將於7月底將「第一名」台味美食登上紐約時報廣場看板，讓國際社會關注台灣美食與文化。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats業務副總經理吉慶（中）與（左起）知名YouTuber Ku、H...
Uber Eats業務副總經理吉慶（中）與（左起）知名YouTuber Ku、HowHow陳孜昊、藝術家蕭青陽、世界麵包冠軍武子靖、安啾，以及關韶文共同站台，力挺最愛的台灣美食。圖／Uber Eats提供

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