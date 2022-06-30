我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／移民悲劇頻出 這4條偷渡線路世上最危險

民調：生活開銷變重 民主黨流失搖擺州亞裔支持者

賴清德：和陳建仁是好朋友 未來可以合作

記者丘采薇／台北報導
台副總統賴清德(右一)。記者葉信菉／攝影
台副總統賴清德(右一)。記者葉信菉／攝影

台灣前副總統陳建仁加入民進黨後頻繁接受專訪，外界猜測是否備戰2024，而日前陳建仁受訪時多次主動提到與台副總統賴清德的互動，也令外界好奇兩人關係。賴清德今天參加扶輪社活動時回應媒體，他和陳建仁本來就是好朋友，未來在許多面向上也可以合作，不管是在國際或國內，繼續為台灣打拚。

陳建仁昨天接受台媒專訪，被問到是否參與2024總統大選，他說，「完全沒有這樣的規畫」。陳建仁指出，2024民進黨一定會推出最佳人選，人選推出來以後，一定全力支持。

陳建仁入黨後除了頻繁接受專訪，也將出版新書。他的新書「因果螺旋：跨越時空的探索與思辨」將於明天正式出版，闡明他創建、研究30年的「因果螺旋模式」對病因探索、疫情防控、釐清日常因果的重要性。

陳建仁日前接受三立主持人鄭弘儀專訪時，被問到賴若選總統，會支持嗎？陳建仁沒有正面回應，他僅說，一定會支持民進黨選出來的每一個人，地方選舉到了，民進黨提名的人，他一定完全支持。

對於未來是否參選總統？陳建仁指出，如果要出來當公僕、服務社會，自覺是天主召叫的使命，若台灣有需要他出來替大家服務，「我就來做」；但他是學者，終身的最愛仍是學術研究。

民進黨 賴清德 提名

上一則

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

下一則

蔡英文：威權主義企圖滲透民主 台灣正面回應挑戰

延伸閱讀

台前副總統陳建仁出書 從疫情談到假消息

台前副總統陳建仁出書 從疫情談到假消息
新聞眼／陳建仁接指揮官？英系勤布局

新聞眼／陳建仁接指揮官？英系勤布局
賴清德腰椎開刀 臉書報平安

賴清德腰椎開刀 臉書報平安
陳建仁：蘇貞昌、鄭文燦沒問過入黨事 只賴清德「關心」

陳建仁：蘇貞昌、鄭文燦沒問過入黨事 只賴清德「關心」

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52
衛福部疾管署副署長莊人祥說明台灣首例猴痘案例。聯合報系記者許政榆／攝影

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

2022-06-24 12:56

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺