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陳柏惟宣布退出台灣基進 「那美好的一仗已經打過」

記者吳亮賢／台北報導
前立委陳柏惟(中)今在臉書宣布，即日起退出台灣基進。圖取自陳柏惟臉書
前立委陳柏惟(中)今在臉書宣布，即日起退出台灣基進。圖取自陳柏惟臉書

台灣前立委陳柏惟今在臉書宣布，即日起退出台灣基進，他並感性地說，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」，經說明後，雙方互相化解了所有誤會，感謝黨中央願意溝通，溝通過程中的堅定眼神與理直氣緩，也是他看過許多成大事的人的特質，「誠摯邀請大家繼續熱愛政治、關心台灣、投票改變未來」。

陳柏惟並以球賽為例，他這幾年能成為潛力新秀，是因為待在主場台灣名為基進的球隊中，「18年打了漂亮的敗仗、20年奇蹟般地打倒邪惡帝國、21年1023(罷免)再次對決險敗，都是球隊勝利，而我剛好在球場上有所表現，讓老球迷新球迷對我們有所期待」。

他也感性地說，1023的比賽上受了傷，這個傷非常嚴重，傷過的人也不多，有人到現在還在休養、有人想重回場上結果再次受傷，「總教練知道，這個傷很嚴重，再亂動可能會報廢，吩咐我冷靜沉澱，而他要盡速恢復戰鬥狀況，尋找人才、培養新秀、測試陣容、調度比賽，終日為球隊奔波。我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」。

陳柏惟表示，「謝謝你們到最後還在保護我，謝謝這段期間隊友對我的包容，依照總教練的建議，冷靜、沉澱，感謝基進一路上的指導與栽培，祝福台灣基進的場上球員武運昌榮，練習與比賽很辛苦，有時委屈有時挫折，偶爾場上表現不好，但團隊的分工與勝利才是最終目標，衷心祝福、加油，苦練必有收穫。」

陳柏惟說，「個人的事情，都只是小事，我們都只是台灣政治歷史上的小雨滴。願涓滴成洪流，終能成為巨大的力量。本文章事前已告知黨中央並收到，陳柏惟即日起退黨。」

陳柏惟 投票 罷免

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