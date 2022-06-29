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嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

記者劉宛琳／即時報導
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

針對中國國台辦發言人馬曉光29日宣稱，中華人民共和國中央政府（PRC）1949年10月1日取代中華民國政府（ROC）成全中國唯一合法政府、在國際上唯一代表，並且完全享有行使中國的主權，其中包含對台灣的主權。對此，國民黨嚴正提出兩點聲明「中華民國一直是主權獨立國家、中華人民共和國從來就沒有統治過台灣」。

國民黨提醒，國台辦的說法不但傷害台灣人民的感情，而且不利於兩岸關係的和平發展。

國民黨表示，中華民國自1912年以來一直是主權獨立國家，至今已經111年，並依照「中華民國憲法」持續在台澎金馬自由地區實踐民主憲政、保障自由與普世人權，得到海內外華人與世界各國的支持與認同。中華民國從民國34年（1945年）10月25日起，即在法律上（de jure）與事實上（de facto）行使對台灣的領土主權，並得到各國尊重與承認。

國民黨表示，此一恢復主權的事實，於民國41年（西元1952年）4月28日中華民國與日本簽訂「中日和約」後，得到確認，與中華人民共和國毫無關係。中華人民共和國過去和現在沒有一天統治過台灣。

此外，對於中國指稱台灣海峽是中國的「內海」，國民黨則表示，絕不接受此項說法，國民黨更堅定支持世界各國依照國際法在台灣海峽的合法航行、飛越權利，也相信相關國家航行台灣海峽，有助於台海和平與台灣安全的立場，始終如一，國際之間對於本議題的各種不同見解，應交由法律專家學者進行討論。

中華民國 國民黨 華人

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