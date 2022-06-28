台鐵摺疊門莒光號退役 大批鐵道迷送行

列車長親手打開摺疊門莒光號，也為摺疊門莒光號的固定班表服務畫上句點。記者劉學聖／攝影

台鐵 今起大改點，承載無數旅客鄉愁及回憶的手動摺疊門莒光號車廂跟著退役。昨末班摺疊門莒光號列車，吸引大批民眾和鐵道迷搭乘送別，台鐵特地在車尾加掛客廳車，並提供蓋紀念戳章；也在車前、車後掛上復刻頭牌，這是台鐵1970年初代莒光號上路時的設計，喚起大家對莒光號跨越世代懷舊的共鳴。

「這就是最老的記憶，以後沒有了，改電動了」。521次末班摺疊門莒光號列車，昨下午3時38分從七堵站發車到新左營，七堵站擠滿送別民眾，火車緩緩進站大家相機拍不停，也有鐵道迷自製看板來懷念；很多人到摺疊門拍照，年僅12歲、家住樹林的丁小弟跟著父親來搭乘，直說莒光號是自己最喜歡的車種，「很喜歡親手開車門的感覺。」

世新大學龔同學則在車上用拍立得幫旅客留念，他搭到終點站、預計幫52位乘客留下回憶。他的拍立得年紀跟莒光號車廂差不多，啟發這次影像計畫靈感。

台鐵美學小組委員古庭維說，這次加掛的35PC32701號客廳車，是台鐵僅存一輛客廳車，由1972年的觀光 號改造而來，與初代莒光號上路時期差不多，因此特別加掛，該車廂保有原觀光號座椅，及可瞭望風景的八張旋轉椅和三組木質座椅及餐桌，末端瞭望台更是一大特色，目前供旅客包車開行專列時租用。

台鐵局長杜微昨到七堵機務段視察改點整備，檢視末班摺疊門莒光號編組。他說，揮別摺疊門莒光號象徵台鐵邁向全新時代，今起改點會有更多新車上線行駛，加速汰換老舊車輛，對運能提升、縮短行車時間、減少故障、增進安全等有很大助益。

台鐵局副局長馮輝昇則搭上末班車與旅客同歡，參觀客廳車廂並以有獎徵答發送新版時刻表。有鐵道迷當場提議能復駛舊山線、也有人盼動態保存摺疊門號車廂。