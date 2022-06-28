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談美台貿易倡議 戴琪：探索具體方式強化雙邊關係

蕭美琴：台美貿易倡議首會 民間利害關係人也參與

華盛頓記者張文馨／27日電
台駐美代表蕭美琴談及台美貿易倡議首場會議，台灣也有民間的利害關係人與會，表達台灣在經貿發展的需求。華盛頓記者張文馨／攝影
台駐美代表蕭美琴談及台美貿易倡議首場會議，台灣也有民間的利害關係人與會，表達台灣在經貿發展的需求。華盛頓記者張文馨／攝影

台灣駐美代表蕭美琴27日談及台美21世紀貿易倡議首場會議表示，對話非常具建設性，台灣除政府代表，也有民間的利害關係人與會，表達台灣在經貿發展的需求；依據美方法定流程，7月初後進入下一階段，期待雙方能正式啟動貿易協定的談判。

台美21世紀貿易倡議首場會議在美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處共同主持下展開，美國副貿易代表畢昂奇和台灣行政院政務委員鄧振中主談；鄧振中透過視訊與會，蕭美琴出席實體會議。

蕭美琴表示，這場會議進行約4個多小時，對話非常廣泛；美方法定流程目前還在廣徵公共評論，聽取各利害相關人的意見，會進行到7月初，之後會展開下一步流程，期待雙方能正式啟動貿易協定的談判。

至於美國貿易代表署（USTR）在新聞稿稱鄧振中和畢昂奇將在近期內舉行更多對話，蕭美琴表示，這部分還要與美洽商；鄧振中雖然確診但看起來精神狀況不錯，積極參與今日對話，在符合美墨等旅行規範後，再確認鄧振中能否實地走訪華府一趟。

被問到參與對話的台灣民間「利害關係人」，蕭美琴表示，不便透露，僅強調，在台美對話過程中，不只有政府官方的聲音還有業界的意見，讓美方進一步了解台灣發展經貿過程中的需求。

另外，蕭美琴表示，部分關切台灣貿易議題的聯邦參議員在休會期間，還透過視訊參與圓桌會議，表達支持台美21世紀貿易倡議的立場。

華府 參議員

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