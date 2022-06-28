我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／德州卡車46死 偷渡客命喪卡車貨櫃先例多

義總理：印尼總統排除讓普亭出席G20峰會

新北男童恩恩爸：終見公權力幫助 盼中央拿到完整真相

中央社新北28日電
新北市中和2歲男童恩恩的父親。(本報系資料照)
新北市中和2歲男童恩恩的父親。(本報系資料照)

新北市中和2歲男童「恩恩」延遲送醫不治，恩恩爸爸今天說，恩恩送醫案經過努力這樣久，終於看到國家公權力幫助，要介入調查本案；他希望中央要好好調查新北所呈報的報告，所拿到的報告是完整的真相。

台中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會表示，面對恩恩送醫事件整個後續相關事證陸續揭露，為了給家屬清楚說明，指揮中心將請新北市府提供正式報告，還原事實經過。

恩恩爸爸今天晚上在政論節目視訊連線中表示，經過努力這麼久，終於看到國家的公權力幫助，要「介入調查」本案，並瞭解各機關橫向聯繫過程，也希望中央拿到的報告是完整的真相。

恩恩爸爸說，依據中央流行疫情指揮中心今天在記者會的發言，可見當時中央是以看待一般救護案件，看待新北市府送給中央的恩恩送醫時序，他希望中央現在要好好的「重啟調查」，一定要好好調查新北呈報上來的報告。

恩恩爸爸也說，新北市府衛生局副局長許朝程在恩恩送醫案後，發給各醫院院長的簡訊，證實市府衛生局自己在4月17日就內部調查，知道恩恩是延誤送醫，「並且知道自己犯下滔天大罪」，這封簡訊是醫療人員透過臉書Facebook私訊提供給他，簡訊是由衛生局發給各醫院院長的。

恩恩爸爸說，新北市中和市衛生所、市府衛生局，有這樣大的編制，卻都讓消防局找不到人，卻沒有人力負責恩恩的送醫案。

對中央要求提正式報告，新北市府衛生局長陳潤秋下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會中表示，在收到中央來函後，會依照來函盡速回覆。

許朝程今天中午透過文字表示，防疫過程對醫療體系的病床的徵用與整備，他的語意從來都是希望大家一起努力，也要求、拜託醫院院長一起暢通醫療體系的任何環節，不要讓任何可能發生延誤就醫的情況發生。

許朝程說，與急救責任醫院院長們交流的內容，主要強調因應疫情海嘯即將到來，新北率先啟動居家照護對保全醫療量能的重要性，及提醒醫院做好徵用病房的準備，希望醫院齊心合力確保醫療體系不崩潰。

疫情 防疫 臉書

上一則

台前副總統陳建仁出書 從疫情談到假消息

下一則

G7峰會後記者會 日相岸田重申台海和平重要性

延伸閱讀

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃
恩恩案 衛生局：電話不通是占線 非唱空城

恩恩案 衛生局：電話不通是占線 非唱空城
恩恩案延燒 綠猛打侯友宜 藍：選戰國家隊出動

恩恩案延燒 綠猛打侯友宜 藍：選戰國家隊出動
錄音檔曝光 恩恩爸提7問2要求

錄音檔曝光 恩恩爸提7問2要求

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
個人申請統一分發結果日前放榜，台大醫學系出現兩個缺額，其中一人竟是醫學系在學生回頭重考。(本報資料照片)

台大醫學系在學生「無聊重考」同系 面試官沒發現竟錄取

2022-06-22 23:56
旅行業者呼籲，「登機前檢附48小時PCR檢驗證明」才可入境台灣的制度恐形同虛設，還可能讓返台者因在返國前PCR檢測陽性，要在國外多待10天，成為國際孤兒。（本報資料照片）

登機前48小時陰性證明 旅行業：恐讓返台者淪「國際孤兒」

2022-06-23 02:26

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得
偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存

偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存
88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」

88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」
美鐵密州出軌釀3死、至少50傷 初判路面缺安全標示

美鐵密州出軌釀3死、至少50傷 初判路面缺安全標示